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Україна та Латвія створюють Коаліцію дронів

До коаліції можуть приєднатися інші країни-союзники.

Україна та Латвія створюють Коаліцію дронів
Фото: Facebook/Biedrība "Tavi draugi"

Україна та Латвія створюють Коаліцію дронів та РЕБ, до якої будуть приєднуватись країни-союзники.

Про це інформують у пресслужбі Міноборони. 

У Міноборони зазначили, що ініціатором створення коаліції стала Латвія. Це сталося під час зустрічі її Міністра оборони Андріса Спрудса з Міністром оборони України Рустемом Умєровим у грудні 2023 року. 

На думку Андріса Спрудса, ця ініціатива допоможе українським військовим у війні, де використання дронів стало важливим елементом бойових дій.

«Жорстоке вторгнення росії в Україну продемонструвало стратегічну цінність та ефективність використання безпілотників у бойових діях. Ми маємо сприяти перевазі України на полі бою та демонструвати довгострокову підтримку Україні. Тому ставимо перед собою високі завдання», – зазначив Міністр оборони Латвії Андріс Спрудс.

У межах підготовки до зустрічі в Рамштайні, заступниця Міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій та цифровізації Катерина Черногоренко презентувала представникам 13 країн-учасників потребу України в безпілотних системах, засобах радіоелектронної боротьби та технологіях, що захищатимуть критичну інфраструктуру. 

«Воювати мають технології, а не люди. Коаліція дронів стане ще одним кроком до реалізації цієї ідеї. Це збереже багато життів. Підсилення та розвиток виробництва безпілотних систем дозволить трансформувати армію і зробити новітні технології сьогоднішньою реальністю. Окремо запрошую нації до розробки програмних рішень, які створять майбутнє цієї сфери», – звернулася до партнерів заступниця.

Вона додала, що успіх українських оборонців залежить від асиметричної відповіді, яку потрібно завдавати ворогу. 

Українське виробництво вже зараз показує результати, а це – більше 70 зразків безпілотних апаратів, які легалізовані і експлуатуються на передовій. І зараз Україна потребує допомоги для масштабування.

Країни-партнери висловили підтримку та розуміння доцільності створення коаліції. Про свої наступні кроки вони повідомлять вже 23 січня під час засідання Контактної групи з питань оборони України. 

  • Міністр оборони Латвії зазначив, що Коаліція дронів може об'єднати майже два десятки країн.
  • Торік у грудні Латвія запропонувала створити коаліцію дронів, щоб посилити українських військових. Спрудс, який тоді уперше відвідав Київ, обговорив з українським колегою Рустемом Умєровим розширення програм навчання українських військових латвійськими інструкторами та інші проєкти для зміцнення спроможностей українських Сил оборони.
  • Цього місяця Умєров і Спрудс провели телефонну розмову, у якій знову йшлося про дрони.
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