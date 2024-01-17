До коаліції можуть приєднатися інші країни-союзники.

Україна та Латвія створюють Коаліцію дронів та РЕБ, до якої будуть приєднуватись країни-союзники.

Про це інформують у пресслужбі Міноборони.

У Міноборони зазначили, що ініціатором створення коаліції стала Латвія. Це сталося під час зустрічі її Міністра оборони Андріса Спрудса з Міністром оборони України Рустемом Умєровим у грудні 2023 року.

На думку Андріса Спрудса, ця ініціатива допоможе українським військовим у війні, де використання дронів стало важливим елементом бойових дій.

«Жорстоке вторгнення росії в Україну продемонструвало стратегічну цінність та ефективність використання безпілотників у бойових діях. Ми маємо сприяти перевазі України на полі бою та демонструвати довгострокову підтримку Україні. Тому ставимо перед собою високі завдання», – зазначив Міністр оборони Латвії Андріс Спрудс.

У межах підготовки до зустрічі в Рамштайні, заступниця Міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій та цифровізації Катерина Черногоренко презентувала представникам 13 країн-учасників потребу України в безпілотних системах, засобах радіоелектронної боротьби та технологіях, що захищатимуть критичну інфраструктуру.

«Воювати мають технології, а не люди. Коаліція дронів стане ще одним кроком до реалізації цієї ідеї. Це збереже багато життів. Підсилення та розвиток виробництва безпілотних систем дозволить трансформувати армію і зробити новітні технології сьогоднішньою реальністю. Окремо запрошую нації до розробки програмних рішень, які створять майбутнє цієї сфери», – звернулася до партнерів заступниця.

Вона додала, що успіх українських оборонців залежить від асиметричної відповіді, яку потрібно завдавати ворогу.

Українське виробництво вже зараз показує результати, а це – більше 70 зразків безпілотних апаратів, які легалізовані і експлуатуються на передовій. І зараз Україна потребує допомоги для масштабування.

Країни-партнери висловили підтримку та розуміння доцільності створення коаліції. Про свої наступні кроки вони повідомлять вже 23 січня під час засідання Контактної групи з питань оборони України.