​Умєров і міністр оборони Латвії обговорили нарощення виробництва дронів

Міністр оборони України Рустем Умєров провів телефонну розмову з латвійським колегою Андрісом Спрудсом.
Як ідеться в дописі Умєрова у соцмережі Х, він проінформував Спрудса про поточну обстановку на полі бою з акцентом на застосування засобів РЕБ та БПЛА.
Також очільник українського відомства подякував колезі за активні кроки Латвії у розвитку коаліції дронів. "Ми будемо нарощувати виробництво БПЛА і розвивати спільні проекти в цій сфері", - додав Умєров.
Як відомо, минулого місяця Латвія запропонувала створити коаліцію дронів, щоб посилити українських військових. Спрудс на зустріч з Умєровим обговорив розширення програм навчання українських військових латвійськими інструкторами, протидію російським інформаційним атакам та інші проєкти для зміцнення спроможностей українських Сил оборони.
Які ще коаліції утворили союзники для підтримки України у війні проти Росії
- Німеччина і Франція, наприклад, виступили лідерами зі створення коаліції з посилення наземної протиповітряної оборони України.
- У січні цього року через 120 годин після засідання Контактної групи з питань оборони України в німецькому Рамштайні запрацювала коаліція щодо танків Leopard.
- Навесні стало відомо, що Великобританія та Нідерланди працюватимуть над створенням міжнародної коаліції винищувачів.
- У липні тодішній міністр оборони України Олексій Резніков повідомив про сформовану коаліцію для підготовки українських пілотів на винищувачах F-16. До цієї коаліції увійшли 11 держав та Україна. Вони підписали меморандум, де виклали всі умови навчального процесу.
- Великобританія і Норвегія очолили морську коаліцію, яка постачатиме кораблі та транспортні засоби для зміцнення здатності України діяти на морі.