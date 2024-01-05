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​Умєров і міністр оборони Латвії обговорили нарощення виробництва дронів

Країни будуть розвивати спільні проєкти в цій сфері.

​Умєров і міністр оборони Латвії обговорили нарощення виробництва дронів
Андріс Спрудс і Рустем Умєров
Фото: Пресслужба Міноборони України

Міністр оборони України Рустем Умєров провів телефонну розмову з латвійським колегою Андрісом Спрудсом.

Як ідеться в дописі Умєрова у соцмережі Х, він проінформував Спрудса про поточну обстановку на полі бою з акцентом на застосування засобів РЕБ та БПЛА.

Також очільник українського відомства подякував колезі за активні кроки Латвії у розвитку коаліції дронів. "Ми будемо нарощувати виробництво БПЛА і розвивати спільні проекти в цій сфері", - додав Умєров.

Як відомо, минулого місяця Латвія запропонувала створити коаліцію дронів, щоб посилити українських військових. Спрудс на зустріч з Умєровим обговорив розширення програм навчання українських військових латвійськими інструкторами, протидію російським інформаційним атакам та інші проєкти для зміцнення спроможностей українських Сил оборони.

Які ще коаліції утворили союзники для підтримки України у війні проти Росії

  • Німеччина і Франція, наприклад, виступили лідерами зі створення коаліції з посилення наземної протиповітряної оборони України.
  • У січні цього року через 120 годин після засідання Контактної групи з питань оборони України в німецькому Рамштайні запрацювала коаліція щодо танків Leopard.
  • Навесні стало відомо, що Великобританія та Нідерланди працюватимуть над створенням міжнародної коаліції винищувачів.
  • У липні тодішній міністр оборони України Олексій Резніков повідомив про сформовану коаліцію для підготовки українських пілотів на винищувачах F-16. До цієї коаліції увійшли 11 держав та Україна. Вони підписали меморандум, де виклали всі умови навчального процесу.
  • Великобританія і Норвегія очолили морську коаліцію, яка постачатиме кораблі та транспортні засоби для зміцнення здатності України діяти на морі.
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