​Умєров і міністр оборони Латвії обговорили нарощення виробництва дронів

Міністр оборони України Рустем Умєров провів телефонну розмову з латвійським колегою Андрісом Спрудсом.

Як ідеться в дописі Умєрова у соцмережі Х, він проінформував Спрудса про поточну обстановку на полі бою з акцентом на застосування засобів РЕБ та БПЛА.

Також очільник українського відомства подякував колезі за активні кроки Латвії у розвитку коаліції дронів. "Ми будемо нарощувати виробництво БПЛА і розвивати спільні проекти в цій сфері", - додав Умєров.

Як відомо, минулого місяця Латвія запропонувала створити коаліцію дронів, щоб посилити українських військових. Спрудс на зустріч з Умєровим обговорив розширення програм навчання українських військових латвійськими інструкторами, протидію російським інформаційним атакам та інші проєкти для зміцнення спроможностей українських Сил оборони.

Які ще коаліції утворили союзники для підтримки України у війні проти Росії