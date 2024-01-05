​НАЗК перевіряє спосіб життя президента "Енергоатому", теща якого купила маєток за майже 7 млн грн

Перевірку розпочали на підставі звернення народних депутатів, які посилалися на розслідування "Схем".

Нацагентство з питань запобігання корупції розпочало процедуру моніторингу способу життя президента державного підприємства "НАЕК Енергоатом" Петра Котіна, на тещу якого в 2023 році було записано маєток під Києвом за майже 7 млн грн.

Про це йдеться в листі, який оприлюднив народний депутат Ярослав Железняк.

Перевірку розпочато на підставі звернення народних депутатів, які, своєю чергою посилалися на розслідування проєкту "Схеми".

"Нацагентство з питань запобігання корупції здійснює моніторинг способу життя суб'єктів декларування на підставі інформації, отриманої від фізичних та юридичних осіб, а також із медіа та інших відкритих джерел інформації, яка містить відомості про невідповідність рівня життя суб'єктів декларування задекларованими ними майну і доходам", - йдеться в листі.

Процедура моніторингу способу життя передбачає конфіскацію набутих активів в разі, якщо їх вартість не відповідає офіційним доходам.

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