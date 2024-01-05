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​НАЗК перевіряє спосіб життя президента "Енергоатому", теща якого купила маєток за майже 7 млн грн

Перевірку розпочали на підставі звернення народних депутатів, які посилалися на розслідування "Схем".

​НАЗК перевіряє спосіб життя президента "Енергоатому", теща якого купила маєток за майже 7 млн грн
Петро Котін
Фото: скрин відео

Нацагентство з питань запобігання корупції розпочало процедуру моніторингу способу життя президента державного підприємства "НАЕК Енергоатом" Петра Котіна, на тещу якого в 2023 році було записано маєток під Києвом за майже 7 млн грн.

Про це йдеться в листі, який оприлюднив народний депутат Ярослав Железняк.

Перевірку розпочато на підставі звернення народних депутатів, які, своєю чергою посилалися на розслідування проєкту "Схеми".

"Нацагентство з питань запобігання корупції здійснює моніторинг способу життя суб'єктів декларування на підставі інформації, отриманої від фізичних та юридичних осіб, а також із медіа та інших відкритих джерел інформації, яка містить відомості про невідповідність рівня життя суб'єктів декларування задекларованими ними майну і доходам", - йдеться в листі.

Процедура моніторингу способу життя передбачає конфіскацію набутих активів в разі, якщо їх вартість не відповідає офіційним доходам.

Що передувало

  • Журналісти проєкту "Схеми" від "Радіо Свободи" з’ясували, що 70-річна теща Котіна придбала нерухомість та землю під Києвом під час повномасштабної війни, офіційно не маючи на те власних доходів. Влітку 2023 року вона стала власницею двоповерхового будинку площею майже 300 квадратних метрів. Загалом будинок та земля обійшлися жінці майже в 7 млн грн.
  • Це – не єдине розслідування журналістів щодо Котіна. Раніше вони писали, що син Котіна керував фірмою, яку підозрювали в розкраданні коштів цього держідприємства. Наприкінці грудня, за даними "Схем", спливає контракт Петра Котіна з "Енергоатомом". Але його можуть продовжити. Крім того, "Енергоатом" повинні реформувати в акціонерне товариство, і Котін може його очолити – вирішення цього залежить від уряду.
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