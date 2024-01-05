Сили оборони торік знищили щонайменше шість російських кораблів і катерів, - ВМС

У 2023 році Сили оборони знищили щонайменше шість кораблів та катерів Чорноморського флоту РФ, а загальна чисельність втрат особового складу на знищених від початку повномасштабного вторгнення суднах може сягати 700 окупантів.

Про це в коментарі Укрінформу розповів речник Військово-морських сил ЗСУ капітан 3 рангу Дмитро Плетенчук.

"Якщо брати конкретно 2023 рік, то можна говорити про знищені як мінімум 6 одиниць. Серед них, звісно, в першу чергу це ВДК проєкту 775 «Мінськ». Це великий десантний корабель, який було уражено у сухому доці «Севморзаводу» (Севастопольський морський завод, - ред.). Його було уражено ракетами Повітряних сил і в результаті цього ураження повністю знищено надбудову. Станом на зараз вони демонтували ці елементи і залишки, тобто, грубо кажучи, нижню частину судна вони буксирували", - сказав він.

Також, за його словами, не менш важливим є ураження аналогічного корабля цього самого проєкту 775 – це "Новочеркаськ".

"На той момент, коли його уразили, ми вважаємо, що РФ його використовувала як плавучий склад БК з метою розосередити свої запаси, тому що стаціонарний склад БК набагато легше уразити на відміну від корабля, який перешвартовується. І в результаті вторинної детонації, яку ми всі спостерігали, ми вважаємо, що ця детонація свідчила про те, що, окрім штатного боєзапасу, який складається, до речі, із 320 ракет для системи «Град», це його штатне озброєння, десятків тисяч снарядів. Враховуючи характер детонації, ми впевнені, що там було набагато більше БК, ніж його штатний запас", - сказав Плетенчук.

Не менш важливим є знищення дизель-електричного підводного човна "Ростов-на-Дону", який так само було вражено разом з "Мінськом" в сухому доці "Севморзаводу". На думку Плетенчука, його відновлення буде занадто дорогим і недоцільним.

"Звісно, що РФ може спробувати їх відновити, але це не має сенсу", - вважає він.

Також було знищено кілька одиниць каркасних катерів типу "Тунець" разом із особовим складом.

"Не менш важливим є ураження малого ракетного корабля проєкту Каракурт, який мав назву «Аскольд». Його було уражено на заводі «Залив» у Керчі. Зараз його підняли з води на причал і, скоріш за все, намагаються зрозуміти, чи варто відновлювати. Це 1 з 5 запланованих малих ракетних кораблів цього проєкту, який мав отримати Чорноморський флот РФ", - зазначив Плетенчук.

Серед пошкоджених і десантні катери типу "Серна" або "Акула", яка є більш старим проєктом, та деякі інші катери, додав речник.

"Серед цікавого – це «Генерал Макаров», який вже відновлений після ураження, та середній розвідувальний корабель «Іван Хурс». Також отримав пошкодження корвет «Павел Державин». Разом з ним отримав пошкодження «Профессор Николай Муру» - це військовий буксир. Деякі інші одиниці такі, наприклад, як «Сергій Котов» – це патрульний корабель проєкту 22160. Серед уражених кораблів також «Оленегорский горняк»", - розповів Плетенчук.

Відповідаючи на запитання про кількість особового складу, який міг бути на знищених кораблях, речник зазначив, що йдеться про сотні окупантів.

"Загалом від початку повномасштабного вторгнення, якщо приблизно рахувати ту кількість, яка мала перебувати під час нанесення вогневого ураження, то лише крейсер «Москва» – це 500 осіб, і два великих десантних кораблі – це близько сотні на кожному. Тобто загальна чисельність становитиме близько 700 моряків, які могли загинути. Звичайно, що цієї інформації підтвердженої немає. У решті випадків, що стосується 2023 року, – це «Новочеркаськ» під 80 осіб мало бути і десь дві третини з них, ми вважаємо, загинуло. На «Аскольді», швидше за все, нікого не було, тому що він ще не був взятий до строю, хоча якась чергова команда вже мала перебувати. Під час знищення «Тунців» там могло бути до 10 осіб на кожному. Підводний човен - інформація зараз ще збирається чи була там команда, а от на «Мінську» команда була, як і на «Новочеркаську». Ця інформація також уточнюється", - розповів Плетенчук.

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