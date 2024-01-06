На Таврійському напрямку ЗСУ знищили понад пів тисячі росіян, ще двох взяли у полон

На Таврійському напрямку ворог не полишає спроби оточити Авдіївку та повністю захопити Мар'їнку. Силам оборони вдалося знищити 517 росіян, двоє окупантів здалися в полон.

Про це повідомляє об'єднаний пресцентр Сил оборони Таврійського напрямку.

"Загальні втрати ворога склали 512 осіб. 2 окупанти здалися в полон. Загальні втрати ворога у військовій техніці склали 40 одиниць. Зокрема, 5 танків, 12 ББМ, 1 артсистему, 14 БпЛА, 6 автомобілів та 2 одиниці спецтехніки", – зазначили у пресцентрі.