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На Таврійському напрямку ЗСУ знищили понад пів тисячі росіян, ще двох взяли у полон

Ворог не зменшує кількість авіаударів.

На Таврійському напрямку ЗСУ знищили понад пів тисячі росіян, ще двох взяли у полон
Фото: Скріншот з відео

На Таврійському напрямку ворог не полишає спроби оточити Авдіївку та повністю захопити Мар'їнку. Силам оборони вдалося знищити 517 росіян, двоє окупантів здалися в полон. 

Про це повідомляє об'єднаний пресцентр Сил оборони Таврійського напрямку.

"Загальні втрати ворога склали 512 осіб. 2 окупанти здалися в полон. Загальні втрати ворога у військовій техніці склали 40 одиниць. Зокрема, 5 танків, 12 ББМ, 1 артсистему, 14 БпЛА, 6 автомобілів та 2 одиниці спецтехніки", – зазначили у пресцентрі.

  • За добу ЗСУ відбили 21 ворожу атаку біля Авдіївки та 15 атак росіян на Мар'їнському напрямку.
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