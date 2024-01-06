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Після знищення командного пункту в Криму росіяни перейшли у режим екстреного переформатування, – ОК "Південь"

Знищення командного пункту біля Севастопля серйозно вплинуло на систему захисту всього Криму.

Після знищення командного пункту в Криму росіяни перейшли у режим екстреного переформатування, – ОК "Південь"
Фото: Анна Стешенко

Після знищення командного пункту в Криму ворог опинився у режимі екстреного переформатування, адже ураження біля Севастополя буквально паралізувало систему захисту всього Криму.

Про це в ефірі телемарафону заявила речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк.

"Ураження командного пункту з’єднання російських окупаційних військ поблизу Севастополя потужно вплинуло на систему захисту півострова. Вона знаходиться у режимі екстреного переформатування", – розповіла речниця.

Це вплинуло в на морально-психологічний дух ворога, однак поки що рано говорити про перемогу, адже попереду ще комплексна робота.

"Ми це спостерігаємо і за радіоперехопленнями, і за загальним розвитком бойових подій. Бачимо заміну підрозділів... Пунктів і місць зосередження ворога розгорнуто багато. Відбувається постійне маневрування ”, – зазначила офіцерка.

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