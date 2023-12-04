Тільки за минулу ніч під час чергового нальоту “шахедів” вдалося знищити більшість з них - 18 дронів. І більшість зі знищених – результат мобільних вогневих груп.

Про це у своєму зверненні повідомив президент України Володимир Зеленський.

“Минулої ночі гарно відпрацювали мобільні вогневі групи в Миколаївській, Херсонській, Івано-Франківській та Кіровоградській областях. Я вдячний вам особисто, хлопці, та всім іншим, хто щодня й щоночі – на чергуванні в різних наших регіонах”, - зазначив президент.

Він також відзначив воїнів Повітряних сил – льотчиків, інженерів, зенітників та підрозділи ППО Сухопутних військ. Їх уважність і влучність – це стійкість усієї нашої держави й наших міст.

“Сьогодні є важливий результат для України й на міжнародному рівні. Зокрема, в Міжнародній морській організації, яка минулого тижня прибрала Росію з керівних органів. Сьогодні Асамблея Міжнародної морської організації ухвалила резолюцію на підтримку наших зусиль у Чорному морі – українського успіху з відновлення судноплавства й роботи нового “зернового коридору”, -розповів Зеленський.

Президент уточнив, що цей експортний коридор уже дав результат – понад 7 млн тонн вантажів. Крім того, за листопад “Укрзалізниця” перевезла 14 млн тонн вантажів. Це рекордний показник за час від початку повномасштабної війни.

“Була сьогодні доповідь керівника зовнішньої розвідки Олександра Литвиненка. Важлива й актуальна інформація щодо того, чого варто очікувати Україні, до чого готуватися. Провів нараду і з міжнародниками щодо наших зовнішньополітичних комунікацій у грудні: плануємо активну роботу на кожен тиждень цього місяця. Очікуємо й важливих домовленостей із партнерами до кінця року”, - наголосив голова держави.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський за результатами селекторної наради розповів, що Україна отримала дефіцитні ракети до наявних систем ППО і нові, сучасні зенітні комплекси.