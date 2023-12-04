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Внаслідок вибуху гранати у Києві загинув чоловік

Ймовірно, це був нещасний випадок.

Внаслідок вибуху гранати у Києві загинув чоловік
Фото: Пресслужба ГУ Нацполіції у Києві

Сьогодні, 4 грудня, в Києві на вул. Замковецькій стався вибух гранати, внаслідок чого загинув чоловік.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Києві.

“У результаті події загинув власник помешкання - киянин, 1950 року народження. Інформації щодо інших постраждалих не надходило”, - зазначили в поліції.

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Згодом правоохоронці повідомили, що на подвір’ї біля будинку здетонувала граната. 

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України - умисне вбивство із додатковою відміткою “нещасний випадок”.

Нагадаємо, 6 листопада в Києві від вибуху гранати загинув помічник і близький друг генерала Залужного майор Геннадій Частяков. Поліцейські знайшли колегу-військовослужбовця, який подарував майору Частякову гранату, від вибуху якої той загинув.

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