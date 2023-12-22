Теща голови "Енергоатому" цьогоріч купила маєток за понад 6 млн грн. У ньому живе сам Котін, – "Схеми"

Теща голови "Енергоатому" Петра Котіна під час повномасштабного вторгнення придбала елітну нерухомість та землю під Києвом, при цьому офіційних доходів вона на це не мала. Тепер у будинку з басейном на території за майже 7 млн гривень мешкає сам Котін, йдеться у розслідуванні "Схем".

Службовий Mercedes Котіна журналісти фіксували біля одного з приватних будинків у селищі Київської області. "Схемам" вдалося вирахувати цей будинок за допомогою відкритого публічного акаунту у соцмережі його доньки.

На її фото від червня було видно, що на території облаштовують басейн. А на фото від жовтня – що його вже облаштували.

"Офіційна власниця цієї нерухомості – 70-річна теща керівника «Енергоатому». У 2023 році вона придбала будинок загальною площею 288 квадратних метрів та земельну ділянку під ним", – йдеться у розслідуванні.

Фото: Радіо Свобода

Це – двоповерховий будинок, що має вихід до приватного озера, доступ до якого відкритий тільки для жителів котеджного містечка. Журналістам вдалося отримати договір купівлі-продажу цієї нерухомості від 8 червня 2023. Згідно з документом, маєток площею майже у 300 квадратних метрів та земля під ним обійшлися 70-річній родичці Котіна сукупно майже у 7 мільйонів гривень.

З них – 6 з половиною мільйонів за дім і 350 тисяч за землю.

"В цьому ж населеному пункті подібний маєток трохи більшою площею, але без виходу до води, влітку цього року виставляли на продаж за 350 тисяч доларів – це більше 13 мільйонів. Тобто вдвічі дорожче, аніж будинок тещі, де мешкає Петро Котін з сім’єю", – додали журналісти.

Це не вся нерухомість родини. У іншому елітному селі у Київській області у тещі Котіна є земельна ділянка з виходом до води, огороджена парканом. Вона розділена на три ділянки різної квадратури – чотири, вісім та вісімнадцять соток. Сумарно тридцять – тобто це майже третина гектара. Власницею усіх трьох ділянок є теща президента «Енергоатома». Вона придбала їх в один день – 2 березня 2021 року.

Найменша з них коштувала їй 150 тисяч гривень, а найбільша – 670 тисяч. Загалом за цю нерухомість вона заплатила тоді близько 40 тисяч доларів, в українській валюті – це понад мільйон гривень. При цьому станом на момент купівлі земля там мам б коштувати в два-три рази дорожче, ніж за неї заплатила теща Котіна. На питання щодо джерела коштів на це майно, теща президента "Енергоатома" відповіла, що не може розмовляти і поклала слухавку.

Її чоловік, тобто тесть Котіна, у розмові спершу сказав, що не знає, хто такий Котін. Але потім згадав, що це його зять. Чоловік заявив, що його дружина все життя працювала, тому могла дозволити собі таке майно. Як і він.

При цьому його офіційні доходи не перевищували 150 000 грн за дев'ять років, а теща Котіна – 79 000 грн зарплати за той же період з 2000 по 2009. Дружина голови "Енергоатому" доходів, що дозволили б цю нерухомість, не декларувала теж.

Петро Котін на спробу журналістів поговорити із ним сказав, що поспішає на нараду, а другий раз просто втік від них.

Вже напередодні виходу матеріалу журналісти отримали від Котіна письмову відповідь на запит. У ній керівник держпідприємства назвав декілька джерел коштів, що дозволило його тещі придбати вищезгадане майно. Зокрема, це, за його словами, заощадження її родини "за понад 50 років трудової діяльності"; готівка, що належить її близьким родичам, які довірили вивезти її з окупованих територій, а також запозичені кошти – із розрахунку на майбутній продаж майна, що нині в окупації.

"За її словами, головною причиною прийняття нею такого рішення були прийнятні ціни, за якими попередні власники запропонували на продаж зазначене майно. На той момент ці ціни відповідали поточним ринковим умовам з урахуванням статусу та стану майна", – зазначив Котін у відповіді "Схемам".

Він стверджує, що одна з земельних ділянок була "у занедбаному стані" і будівництво на ній неможливе. Котін запевнив, що земля виставлена на продаж.

Що стосується ділянки з будинком в іншому селі, що загалом обійшлось тещі держпосадовця у 7 мільйонів гривень, він зазначив, що ціна "визначалась попереднім власником з урахуванням аварійного стану ділянки та її занедбання через проблеми із зсувом грунтів".

Президент "Енергоатома" також визнав, що "відвідує" це помешкання і сказав, що вкаже це в декларації.

Це – не єдине розслідування журналістів щодо Котіна. Раніше вони писали, що син Котіна керував фірмою, яку підозрювали в розкраданні коштів цього держідприємства. Наприкінці грудня, за даними "Схем", спливає контракт Петра Котіна з "Енергоатомом". Але його можуть продовжити. Крім того, "Енергоатом" повинні реформувати в акціонерне товариство, і Котін може його очолити – вирішення цього залежить від уряду.