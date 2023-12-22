Вночі ППО знищила 24 ударні ворожі безпілотники

Всього росіяни запустили по Україні 28 безпілотників типу "Shahed".

У ніч на 22 грудня 2023 року російські окупаційні війська атакували 28-ма ударними безпілотниками типу «Shahed» з районів Курськ, Приморсько-Ахтарськ (Росія), мис Чауда (Крим).

За інформацією Повітряних сил ЗСУ, в результаті бойової роботи збито 24 «шахеди» у межах Київської, Одеської, Миколаївської, Херсонської, Житомирської, Рівненської та Хмельницької областей.

Фото: Повітряні сили

До відбиття повітряного нападу залучали авіацію, зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

У Києві внаслідок нічної атаки пошкоджено багатоповерхівку, є поранені. Загалом внаслідок атаки є руйнування у декількох районах.