Внаслідок роботи ППО по збитих ворожих цілях в Солом’янському районі Києва, ймовірно, уламки влучили в житловий будинок.

Про це повідомив голова КМВА Сергій Попко.

“Інформація уточнюється. Екстрені служби слідують на місце події”, - написав Попко.

Мер Києва Віталій Кличко також підтвердив цю інформацію.

Мер додав, що виникла пожежа на верхніх поверхах будинку.

КМВА згодом оприлюднила фото з наслідками влучання уламків у житловий будинок.

Фото: КМВА

Фото: КМВА

Фото: КМВА

Віталій Кличко повідомив, що медики госпіталізували одну постраждалу в Соломʼянському районі. Ще одному постраждалому мешканцю будинку в Соломʼянському районі медики надали допомогу на місці.