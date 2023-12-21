Міноборони роз'яснило слова Умєрова про мобілізацію і чоловіків за кордоном (доповнено)
Міноборони роз'яснило слова Умєрова про мобілізацію і чоловіків за кордоном (доповнено)
Мобілізація — це не покарання. За мотивами пресконференції Володимира Зеленського
Мобілізація — це не покарання. За мотивами пресконференції Володимира Зеленського
Україна продовжує постачати деталі до літаків у Росію, – росЗМІ
Україна продовжує постачати деталі до літаків у Росію, – росЗМІ
Рада легалізувала медичний канабіс
Рада легалізувала медичний канабіс
У тунелі київського метро експерти виявили наскрізні тріщини, які збільшуються
У тунелі київського метро експерти виявили наскрізні тріщини, які збільшуються
У НАТО відкинули "відсутність плану війни" у Залужного
У НАТО відкинули "відсутність плану війни" у Залужного
У Празькому університеті зловмисник відкрив вогонь, відомо про 15 загиблих (оновлення)
У Празькому університеті зловмисник відкрив вогонь, відомо про 15 загиблих (оновлення)
"Шановний Володимире Зеленський, ми це зробили!" Новий прем'єр Польщі прокоментував рішення відкрити переговори про вступ до ЄС
"Шановний Володимире Зеленський, ми це зробили!" Новий прем'єр Польщі прокоментував рішення відкрити переговори про вступ до ЄС
Росія зірвала український контракт на постачання винищувачів із однієї з країн, - директор "Української бронетехніки"
Росія зірвала український контракт на постачання винищувачів із однієї з країн, - директор "Української бронетехніки"
ГоловнаСуспільствоВійна

В Києві, ймовірно, уламки ворожої цілі влучили в житловий будинок, - КМВА (оновлено)

Внаслідок влучання уламків двоє людей постраждали.

В Києві, ймовірно, уламки ворожої цілі влучили в житловий будинок, - КМВА (оновлено)
Ілюстративне фото
Фото: КМВА

Внаслідок роботи ППО по збитих ворожих цілях в Солом’янському районі Києва, ймовірно, уламки влучили в житловий будинок. 

Про це повідомив голова КМВА Сергій Попко.

“Інформація уточнюється. Екстрені служби слідують на місце події”, - написав Попко.

Мер Києва Віталій Кличко також підтвердив цю інформацію.

Мер додав, що виникла пожежа на верхніх поверхах будинку.

КМВА згодом оприлюднила фото з наслідками влучання уламків у житловий будинок.

Фото: КМВА

Фото: КМВА

Фото: КМВА

Віталій Кличко повідомив, що медики госпіталізували одну постраждалу в Соломʼянському районі. Ще одному постраждалому мешканцю будинку в Соломʼянському районі медики надали допомогу на місці.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies