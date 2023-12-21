Міноборони роз'яснило слова Умєрова про мобілізацію і чоловіків за кордоном (доповнено)
Міноборони роз'яснило слова Умєрова про мобілізацію і чоловіків за кордоном (доповнено)
Мобілізація — це не покарання. За мотивами пресконференції Володимира Зеленського
Мобілізація — це не покарання. За мотивами пресконференції Володимира Зеленського
Україна продовжує постачати деталі до літаків у Росію, – росЗМІ
Україна продовжує постачати деталі до літаків у Росію, – росЗМІ
Рада легалізувала медичний канабіс
Рада легалізувала медичний канабіс
У тунелі київського метро експерти виявили наскрізні тріщини, які збільшуються
У тунелі київського метро експерти виявили наскрізні тріщини, які збільшуються
У НАТО відкинули "відсутність плану війни" у Залужного
У НАТО відкинули "відсутність плану війни" у Залужного
У Празькому університеті зловмисник відкрив вогонь, відомо про 15 загиблих (оновлення)
У Празькому університеті зловмисник відкрив вогонь, відомо про 15 загиблих (оновлення)
"Шановний Володимире Зеленський, ми це зробили!" Новий прем'єр Польщі прокоментував рішення відкрити переговори про вступ до ЄС
"Шановний Володимире Зеленський, ми це зробили!" Новий прем'єр Польщі прокоментував рішення відкрити переговори про вступ до ЄС
Росія зірвала український контракт на постачання винищувачів із однієї з країн, - директор "Української бронетехніки"
Росія зірвала український контракт на постачання винищувачів із однієї з країн, - директор "Української бронетехніки"
ГоловнаСуспільствоВійна

Умєров обговорив із португальською колегою підготовку українського технічного та допоміжного персоналу для F-16

Також Умєров запросив португальські компанії до співінвестування в оборонні виробництва України.

Умєров обговорив із португальською колегою підготовку українського технічного та допоміжного персоналу для F-16
Фото: EPA/UPG

Рустем Умєров провів розмову з міністром національної оборони Португалії Геленою Каррейраш.

Про це повідомив міністр оборони України Рустем Умєров.

“Ми обговорили підготовку українського технічного та допоміжного персоналу для F-16 та залучення Португалії”, - написав Умєров.

Підписуйтесь на наш Youtube канал

Міністр оборони України підкреслив важливість локалізації оборонної галузі в Україні. Він також запросив португальські компанії до співінвестування в оборонні виробництва України.

Останнє про поставку винищувачів F-16 Україні

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies