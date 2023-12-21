Умєров обговорив із португальською колегою підготовку українського технічного та допоміжного персоналу для F-16

Рустем Умєров провів розмову з міністром національної оборони Португалії Геленою Каррейраш.

Про це повідомив міністр оборони України Рустем Умєров.

“Ми обговорили підготовку українського технічного та допоміжного персоналу для F-16 та залучення Португалії”, - написав Умєров.

Міністр оборони України підкреслив важливість локалізації оборонної галузі в Україні. Він також запросив португальські компанії до співінвестування в оборонні виробництва України.

Бельгія підтверджує наміри передати Україні літаки F-16 у 2025 році.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг на пресконференції у Брюсселі заявив, що винищувачі F-16, на яких зараз навчаються українські пілоти, посилять протиповітряну оборону України і допоможуть завдавати більших втрат окупаційній армії РФ.

Українські пілоти вже розпочали підготовку на F-16 у Данії в повітрі разом з інструкторами.

При Міністерстві оборони України створено спеціальну структуру для інтеграції літаків F-16. Основною метою структури буде всебічне забезпечення процесу безперервної інтеграції літака F-16 у загальну систему Сил оборони України.