Умєров обговорив із португальською колегою підготовку українського технічного та допоміжного персоналу для F-16

Рустем Умєров провів розмову з міністром національної оборони Португалії Геленою Каррейраш.
Про це повідомив міністр оборони України Рустем Умєров.
“Ми обговорили підготовку українського технічного та допоміжного персоналу для F-16 та залучення Португалії”, - написав Умєров.
Міністр оборони України підкреслив важливість локалізації оборонної галузі в Україні. Він також запросив португальські компанії до співінвестування в оборонні виробництва України.
Останнє про поставку винищувачів F-16 Україні
-
Бельгія підтверджує наміри передати Україні літаки F-16 у 2025 році.
-
Генсек НАТО Єнс Столтенберг на пресконференції у Брюсселі заявив, що винищувачі F-16, на яких зараз навчаються українські пілоти, посилять протиповітряну оборону України і допоможуть завдавати більших втрат окупаційній армії РФ.
-
Українські пілоти вже розпочали підготовку на F-16 у Данії в повітрі разом з інструкторами.
-
При Міністерстві оборони України створено спеціальну структуру для інтеграції літаків F-16. Основною метою структури буде всебічне забезпечення процесу безперервної інтеграції літака F-16 у загальну систему Сил оборони України.
-
На території США вже розпочалися навчання українських пілотів на винищувачах F-16. Крім цього у Міноборони США вирішують питання забезпечення України запасними частинами для винищувачів.