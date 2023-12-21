Зеленський заявив про сигнали щодо сповільнення роботи російської «оборонки»

Президент України Володимир Зеленський заявив, що є сигнали щодо сповільнення роботи російської «оборонки».
Про це він сказав у вечірньому відеозверненні 21 грудня.
"Сьогодні ж була окрема доповідь ГУР. Плани ворога, робота російської «оборонки» – є сигнали щодо їхнього уповільнення. Будемо їхньому уповільненню ще допомагати", - зазначив глава держави.
- Очільник Служби безпеки України Василь Малюк розповів виданню Politico, що українські спецпризначенці мають на меті посилити розвідувальні операції та провести диверсійні удари в глибині Росії, щоб наблизити війну якомога ближче до Кремля.