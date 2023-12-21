Зеленський заявив про сигнали щодо сповільнення роботи російської «оборонки»

"Будемо їхньому уповільненню ще допомагати", - зауважив Президент.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що є сигнали щодо сповільнення роботи російської «оборонки».

Про це він сказав у вечірньому відеозверненні 21 грудня.

"Сьогодні ж була окрема доповідь ГУР. Плани ворога, робота російської «оборонки» – є сигнали щодо їхнього уповільнення. Будемо їхньому уповільненню ще допомагати", - зазначив глава держави.