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Зеленський заявив про сигнали щодо сповільнення роботи російської «оборонки»

"Будемо їхньому уповільненню ще допомагати", - зауважив Президент.

Зеленський заявив про сигнали щодо сповільнення роботи російської «оборонки»
Фото: EPA/UPG

Президент України Володимир Зеленський заявив, що є сигнали щодо сповільнення роботи російської «оборонки».

Про це він сказав у вечірньому відеозверненні 21 грудня.

"Сьогодні ж була окрема доповідь ГУР. Плани ворога, робота російської «оборонки» – є сигнали щодо їхнього уповільнення. Будемо їхньому уповільненню ще допомагати", - зазначив глава держави.

  • Очільник Служби безпеки України Василь Малюк розповів виданню Politico, що українські спецпризначенці мають на меті посилити розвідувальні операції та провести диверсійні удари в глибині Росії, щоб наблизити війну якомога ближче до Кремля.
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