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Велика Британія допомогла підготувати 32 тисячі українських військових

Перед від'їздом громадяни Великої Британії влаштували святкування Різдва для українців.

Велика Британія допомогла підготувати 32 тисячі українських військових
Фото: Міноборони Великобританії

Остання група українських військових покинула Велику Британію після навчання.

Про це повідомила пресслужба Міноборони Британії.

Загалом Велика Британія допомогла підготувати 32 тис. українських військових.

“Цього тижня їхні нові друзі зі Збройних сил Великої Британії влаштували святкування Різдва, щоб побажати їм добра”, – повідомили у відомстві.

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