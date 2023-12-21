Велика Британія допомогла підготувати 32 тисячі українських військових

“Цього тижня їхні нові друзі зі Збройних сил Великої Британії влаштували святкування Різдва, щоб побажати їм добра”, – повідомили у відомстві.

Про це повідомила пресслужба Міноборони Британії.

Перед від'їздом громадяни Великої Британії влаштували святкування Різдва для українців.

Про використання cookies

Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies