Внаслідок російського обстрілу у Запоріжжі чисельні руйнування

За попередньою інформацією ніхто з людей не постраждав.

Ввечері 21 грудня росіяни атакували Запоріжжя, внаслідок атаки пошкоджена та зруйнована цивільна інфраструктура..

Про це повідомив в.о. міського голови Запоріжжя Анатолій Куртєв.

“На цей час відомо, що внаслідок дії вибухової хвилі вилетіли вікна в закладі освіти, зруйновано три гаражі в одному із гаражних кооперативів та ще сім гаражів пошкоджено”, - написав Куртєв.

Він додав, що пошкодження отримала також лінія високовольтних електромереж.

На щастя, попередньо ніхто з людей не постраждав.

На місцях працюють усі відповідні служби.