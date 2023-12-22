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Понад 1000 окупантів знищили ЗСУ за добу на фронті, – Генштаб

Також українські військові знищили 9 ворожих танків.

Понад 1000 окупантів знищили ЗСУ за добу на фронті, – Генштаб
Фото: скрин відео

Від початку повномасштабного вторгнення окупанти втратили у живій силі близько 351350 чоловік.

За інформацією Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 22.12.23 орієнтовно склали:

  • особового складу / personnel ‒ близько 351350 (+1080) осіб,
  • танків ‒ 5837 (+9) од,
  • бойових броньованих машин  ‒ 10843 (+18) од,
  • артилерійських систем  – 8250 (+24) од,
  • РСЗВ – 932 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 611 (+0) од,
  • літаків – 324 (+0) од,
  • гелікоптерів  – 324 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6365 (+23),
  • крилаті ракети  ‒ 1613 (+0),
  • кораблі /катери  ‒ 22 (+0) од,
  • підводні човни  - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 10944 (+25) од,
  • спеціальна техніка ‒ 1217 (+9).

Фото: Генштаб

Дані уточнюються.

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