Понад 1000 окупантів знищили ЗСУ за добу на фронті, – Генштаб

Від початку повномасштабного вторгнення окупанти втратили у живій силі близько 351350 чоловік.

За інформацією Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 22.12.23 орієнтовно склали:

особового складу / personnel ‒ близько 351350 (+1080) осіб,

танків ‒ 5837 (+9) од,

бойових броньованих машин ‒ 10843 (+18) од,

артилерійських систем – 8250 (+24) од,

РСЗВ – 932 (+0) од,

засоби ППО ‒ 611 (+0) од,

літаків – 324 (+0) од,

гелікоптерів – 324 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6365 (+23),

крилаті ракети ‒ 1613 (+0),

кораблі /катери ‒ 22 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 10944 (+25) од,

спеціальна техніка ‒ 1217 (+9).

Фото: Генштаб

Дані уточнюються.