Понад 1000 окупантів знищили ЗСУ за добу на фронті, – Генштаб

Від початку повномасштабного вторгнення окупанти втратили у живій силі близько 351350 чоловік.
За інформацією Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 22.12.23 орієнтовно склали:
- особового складу / personnel ‒ близько 351350 (+1080) осіб,
- танків ‒ 5837 (+9) од,
- бойових броньованих машин ‒ 10843 (+18) од,
- артилерійських систем – 8250 (+24) од,
- РСЗВ – 932 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 611 (+0) од,
- літаків – 324 (+0) од,
- гелікоптерів – 324 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6365 (+23),
- крилаті ракети ‒ 1613 (+0),
- кораблі /катери ‒ 22 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 10944 (+25) од,
- спеціальна техніка ‒ 1217 (+9).
Дані уточнюються.