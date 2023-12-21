РФ запустила по Україні майже 4 тисячі "шахедів" та 7,5 тисяч ракет, — Ігнат

За час широкомасштабної війни окупанти запустили по Україні 3 700 дронів-камікадзе і близько 7 400 ракет різних типів. Про це розповів речник Повітряних сил України Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

"7400 ракет різних типів запустила російська окупаційна армія з початку повномасштабного вторгнення. З цієї кількості знищено приблизно 1600. Але у цифрі 7400 пораховані усі ракети — С-300 та С-400 їх близько третина від загальної кількості, Х-22, балістичні ракети, лише близько 900 балістичних ракет Іскандер-М полетіло по Україні, — зазначив речник.