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РФ запустила по Україні майже 4 тисячі "шахедів" та 7,5 тисяч ракет, — Ігнат

Лише близько 900 балістичних ракет Іскандер-М полетіло по Україні.

РФ запустила по Україні майже 4 тисячі "шахедів" та 7,5 тисяч ракет, — Ігнат
Графічна модель зенітної ракети "Корал
Фото: mil.in.ua

За час широкомасштабної війни окупанти запустили по Україні 3 700 дронів-камікадзе і близько 7 400 ракет різних типів. Про це розповів речник Повітряних сил України Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

"7400 ракет різних типів запустила російська окупаційна армія з початку повномасштабного вторгнення. З цієї кількості знищено приблизно 1600. Але у цифрі 7400 пораховані усі ракети — С-300 та С-400 їх близько третина від загальної кількості, Х-22, балістичні ракети, лише близько 900 балістичних ракет Іскандер-М полетіло по Україні, — зазначив речник.

  • Уночі сили ППО збили 34 російських "шахеди" з 35. Російські окупанти атакували ударними безпілотниками типу "Shahed" із трьох напрямків: Чауда – окупований Крим, Приморсько-Ахтарськ, Курськ.
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