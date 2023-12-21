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Четверо ухилянтів намагались переплисти Тису на човні, "тюнінгованому" пінопластом

За такий спосіб втечі до Угорщини чоловіки мали заплатити по 2000 євро. 

Четверо ухилянтів намагались переплисти Тису на човні, "тюнінгованому" пінопластом
Фото: ДПСУ

Чотирьох чоловіків затримав на кордоні з Угорщиною наряд від відділу «Вилок», який здійснював патрулювання річкової ділянки держрубежу малим прикордонним катером.

"О третій годині ночі військовослужбовці за допомогою тепловізора зафіксували рух невідомих осіб в бік річки Тиса. Затриманими виявились двоє закарпатців та двоє запорожців", − повідомили у ДПСУ.

Чоловіки мали із собою надувний човен, "тюнінгований" пінопластом. 

Фото: ДПСУ

"За задумом "вояжерів", пінопластове "доповнення" мало б убезпечити їх від потоплення, адже плавзасіб, яким вони планували перепливати Тису, не розрахований на переміщення чотирьох дорослих чоловіків", − коментують у Держприкордонслужбі.

За таку послугу ухилянти мали заплатити по 2000 євро. Особу організатора схеми встановлюють.

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