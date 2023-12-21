Четверо ухилянтів намагались переплисти Тису на човні, "тюнінгованому" пінопластом

Чотирьох чоловіків затримав на кордоні з Угорщиною наряд від відділу «Вилок», який здійснював патрулювання річкової ділянки держрубежу малим прикордонним катером.
"О третій годині ночі військовослужбовці за допомогою тепловізора зафіксували рух невідомих осіб в бік річки Тиса. Затриманими виявились двоє закарпатців та двоє запорожців", − повідомили у ДПСУ.
Чоловіки мали із собою надувний човен, "тюнінгований" пінопластом.
"За задумом "вояжерів", пінопластове "доповнення" мало б убезпечити їх від потоплення, адже плавзасіб, яким вони планували перепливати Тису, не розрахований на переміщення чотирьох дорослих чоловіків", − коментують у Держприкордонслужбі.
За таку послугу ухилянти мали заплатити по 2000 євро. Особу організатора схеми встановлюють.
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