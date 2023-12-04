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На надувному матраці та в дитячій шапці: на Закарпатті затримали чоловіка, який намагався незаконно потрапити за кордон

Настирливий відчайдуха збирався штурмувати повноводну Тису.

На надувному матраці та в дитячій шапці: на Закарпатті затримали чоловіка, який намагався незаконно потрапити за кордон
Фото: ДПСУ

На Закарпатті прикордонники відділу "Ділове" Мукачівського загону затримали 29-річного жителя Коломиї, який вже вчетверте спробував незаконно потрапити за кордон. Двічі українець "перевіряв" надійність охорони кордонів на Одещині, та вже вдруге приїхав з цією ж метою на Закарпаття.

Про це повідомила Державна прикордонна служба.

"Незважаючи на неодноразові застереження прикордонників та всупереч здоровому глузду, настирливий відчайдух планував перепливати повноводну Тису. Про серйозність намірів прикарпатця красномовно свідчив плавзасіб, яким чоловік збирався «штурмувати» смертельно небезпечну водну перепону. Це чи не найбільший плавзасіб, який довелось бачити прикордонникам під час припинення спроб порушення кордону – надувний матрац. А ще чоловік, який має невеликий зріст, вдягнув дитячу рожеву шапку, аби здаватися дитиною та відвернути увагу прикордонників", – розповіли прикордонники.

Наразі для встановлення усіх обставин правопорушення чоловіка доставили у прикордонний підрозділ.

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Загалом впродовж вихідних прикордонники Мукачівського загону припинили 13 спроб порушення держкордону, а результаті чого затримали 22 порушників. Здебільшого зловмисники намагались перетнути кордон на українсько-угорській ділянці. Прикордонні наряди відділів "Лужанка" та "Вилок" затримали 13 чоловіків. Ще дев'ятьох затримали прикордонники нарядів відділів "Ділове", "Яблунівка" та "Тячів".

Порушників притягнули до відповідальності за ст.204-1 КУпАП "Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України". За цей вид правопорушення передбачена відповідальність у вигляді штрафу від 3400 тисяч гривень до 13600 тисяч гривень або ж адміністративний арешт на строк до п’ятнадцяти діб, з конфіскацією знарядь і засобів вчинення правопорушення.

Нагадаємо, в листопаді двоє чоловіків намагалися перепливти річку Тиса з дитячим надувним кругом і нарукавниками з рожевими фламінго.

За даними видання ВВС, з початку повномасштабної війни незаконно перетнули кордон України 19 740 чоловіків. Ще 21 113 були схоплені при спробі втекти за кордон.

Близько 110 тис. чоловіків використали здобуття вищої освіти для уникнення мобілізації.

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