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Понад 43 млрд гривень передбачені у бюджеті на безпілотники, – Міноборони

Загалом у держбюджеті 2024 року на озброєння, військову техніку та боєприпаси для ЗСУ виділяється 255 мільярдів гривень. 

Понад 43 млрд гривень передбачені у бюджеті на безпілотники, – Міноборони
Фото: Міноборони

На сьогодні у Збройних Силах України експлуатується близько 70 модифікацій безпілотних літальних апаратів і більш ніж 20 різних типів боєприпасів для БПЛА. 

"З огляду на інтенсивність бойових дій на окремих ділянкам фронту, БПЛА, особливо тактичного рівня, є по суті витратним матеріалом. Їхній запас потрібно поповнювати фактично безперервно, як снаряди. У листопаді нам вдалося направити у війська більше БПЛА, ніж попереднього місяця. Нещодавно ми отримали додатковий ресурс на закупівлю. Тому у грудні ЗСУ отримають вже в рази більше безпілотників. Сподіваюсь, картина на полі бою зміниться", – повідомив у інтерв’ю АрміяІнформ заступник Міністра оборони України генерал-лейтенант Іван Гаврилюк.

Також він додав, що нещодавно допустили до експлуатації шість нових зразків РЕБ, у тому числі так звані окопні. Оборонне відомство спільно з Генеральним штабом ЗСУ завершило тестування тактичних засобів радіоперешкод баражуючим боєприпасам та FPV-дронам, розроблених вітчизняними підприємствами, які підтвердили свої тактико-технічні характеристики в умовах застосування, наближених до бойових. Найближчим часом також планується провести тестування низки тактичних засобів радіоелектронної боротьби з БпЛА та засобів виявлення безпілотників.

У Держбюджеті на закупівлю безпілотників у наступному році передбачено понад 43 млрд гривень. На ремонт ОВТ – 24 мільярди. Загалом на озброєння, військову техніку та боєприпаси для ЗСУ закладено 255 мільярдів гривень. 

Левова частина фінансового ресурсу буде спрямована на завантаження виробничих потужностей оборонно-промислового комплексу України. 

Нагадаємо, Гаврилюк повідомив, що Україна створює "довгу" ракету "Нептун" і модернізує "Буки" та С-300.

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