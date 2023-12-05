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У Нацагентстві з якості вищої освіти рекомендують не використовувати російські джерела в наукових публікаціях

Ці рекомендації не забороняють використання таких джерел, а лише є етичними принципами.

У Нацагентстві з якості вищої освіти рекомендують не використовувати російські джерела в наукових публікаціях
Ілюстративне фото

Комітет з питань етики Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти рекомендує припинити або обмежити  використання джерел інформації держав-агресорів (Росія та Білорусь) у наукових публікаціях.

Про це повідомила пресслужба Нацагентства.

Зазначається, що ці рекомендації не забороняють використання таких джерел, а лише є етичними принципами, які мають застосовувати науковці під час проведення досліджень і оприлюднення їхніх результатів.

"Необґрунтоване використання джерел інформації держави-агресора є недоцільним для наукової об'єктивності, кругозору дослідника, не кажучи вже про питання національної безпеки в умовах війни та загалом подолання наслідків постколоніального мислення в наукових дослідженнях", - ідеться в рекомендаціях.

Так, Комітет з питань етики рекомендує не використовувати в наукових дослідженнях інформації, яка:

  • опублікована на території держав-агресорів;
  • окупованих територіях (якщо джерело опубліковано в період окупації);
  • створена державними інституціями держав-агресорів;
  • створена громадянами держав-агресорів, які публічно виправдовують російську імперську політику та офіційну пропаганду.

Водночас, допускаються вмотивовані випадки використання джерел інформації держав-агресорів:

  • для ілюстрування, пояснення та критичного аналізу того, що відбувається в державах-агресорах;
  • у наукових дослідженнях, що вивчають держави-агресори та їхніх представників (за умови критичного аналізу джерел);
  • за умови, що джерела не містять пропаганду, ідеологію "руского міра", антиукраїнську пропаганду або іншу офіційну пропаганду держав-агресорів;
  • за обґрунтованої необхідності, якщо немає аналогів у відповідній сфері, або якщо джерело містить статистичну інформацію.

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