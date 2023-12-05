У Нацагентстві з якості вищої освіти рекомендують не використовувати російські джерела в наукових публікаціях

Комітет з питань етики Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти рекомендує припинити або обмежити використання джерел інформації держав-агресорів (Росія та Білорусь) у наукових публікаціях.
Про це повідомила пресслужба Нацагентства.
Зазначається, що ці рекомендації не забороняють використання таких джерел, а лише є етичними принципами, які мають застосовувати науковці під час проведення досліджень і оприлюднення їхніх результатів.
"Необґрунтоване використання джерел інформації держави-агресора є недоцільним для наукової об'єктивності, кругозору дослідника, не кажучи вже про питання національної безпеки в умовах війни та загалом подолання наслідків постколоніального мислення в наукових дослідженнях", - ідеться в рекомендаціях.
Так, Комітет з питань етики рекомендує не використовувати в наукових дослідженнях інформації, яка:
- опублікована на території держав-агресорів;
- окупованих територіях (якщо джерело опубліковано в період окупації);
- створена державними інституціями держав-агресорів;
- створена громадянами держав-агресорів, які публічно виправдовують російську імперську політику та офіційну пропаганду.
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Водночас, допускаються вмотивовані випадки використання джерел інформації держав-агресорів:
- для ілюстрування, пояснення та критичного аналізу того, що відбувається в державах-агресорах;
- у наукових дослідженнях, що вивчають держави-агресори та їхніх представників (за умови критичного аналізу джерел);
- за умови, що джерела не містять пропаганду, ідеологію "руского міра", антиукраїнську пропаганду або іншу офіційну пропаганду держав-агресорів;
- за обґрунтованої необхідності, якщо немає аналогів у відповідній сфері, або якщо джерело містить статистичну інформацію.
Що передувало:
- 1 грудня минулого року Верховна Рада прийняла законопроєкт щодо заборони використання джерел інформації держави-агресора або держави-окупанта в освітніх програмах, в науковій та науково-технічній діяльності.
- У березні українські вчені звернулись до міжнародної наукової спільноти та закликали блокувати фінансування російської науки.
- Крім того, за інформацією українського парламенту, із публічних бібліотек у рамках дерусифікації було вилучено 19 мільйонів книг.