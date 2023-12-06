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На Донеччині СБУ затримала російського інформатора, який "зливав" позиції ЗСУ

Для розвідування позицій 30-річний злочинець використовував оптичні приціли.

На Донеччині СБУ затримала російського інформатора, який "зливав" позиції ЗСУ
Фото: Служба безпеки України

Служба безпеки затримала на Донеччині ще одного інформатора ФСБ Росії. Зловмисником виявився 30-річний місцевий житель, якого на початку цього року ворожа спецслужба дистанційно залучила до співпраці. Чоловік "зливав" агресору локації базування українських захисників на прифронтових територіях області.

"Для збору розвідданих фігурант використовував оптичні приціли для зброї. Він особисто об’їжджав місто та спостерігав за переміщенням Сил оборони", – повідомили у СБУ.

Насамперед ворога цікавили місця найбільшого зосередження особового складу та військової техніки ЗСУ у Краматорську. Агент вистежував пункти тимчасового базування українських військ і пересилав агресору їх точні геолокації.

Фото: Служба безпеки України

Таким чином він допомагав окупантам готувати нові ракетні і дронові удари по прифронтовому місту.

Під час обшуку за місцем проживання затриманого вилучено мобільний телефон із доказами його листування з російською воєнною розвідкою.

Фото: Служба безпеки України

Наразі агенту повідомлено про підозру, він перебуває під вартою. Триває розслідування. Зловмиснику загрожує до 12 років тюрми.

Служба безпеки України активно працює над виявленням ворожих агентів на території України. Зокрема:

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