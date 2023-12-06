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​"Схиляю голову перед вашим подвигом!" – Залужний привітав із Днем ЗСУ

Головнокомандувач Збройних Сил подякував усім, хто робить свою важку роботу.

​"Схиляю голову перед вашим подвигом!" – Залужний привітав із Днем ЗСУ
Фото: скрин відео з фб-сторінки Головнокомандувача ЗС України / CinC AF of Ukraine

Сьогодні, 6 грудня, у День ЗСУ, Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний привітав військових із їхнім професійним святом. 

"Сьогодні, у день Збройних Сил України, я дякую всім, хто робить свою важку роботу. Схиляю голову перед вашим подвигом! Перед кожним солдатом, сержантом і офіцером. Особливо перед тими, хто сьогодні у вогні боїв та під обстрілами, у холодних замерзлих окопах та руїнах міцно тримає оборону та нищить підступного ворога", – сказав Залужний. 

Також додав, що гордий за кожного, хто сьогодні перебуває в лавах Збройних Сил і сказав, що Україна не здається завдяки військовим.

День Збройних сил України був встановлений постановою парламенту в 1993 році. Відзначається щорічно 6 грудня – в день ухвалення 1991 року Закону України "Про Збройні сили України". 

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