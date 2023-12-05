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Бійці ССО знищили в Донецьку склад боєприпасів росіян

Також українські захисники знищили російський “Град”.

Бійці ССО знищили в Донецьку склад боєприпасів росіян
Ілюстративне фото
Фото: скріншот відео

Українські ССО знищили у тимчасово окупованому Донецьку склад боєприпасів і “Град” росіян.

Про це повідомила пресслужба ССО.

“Під час розвідувальних дій на Донецькому напрямку оператори 73-го морського центру ССО виявили ворожий склад боєприпасів та встановили місцезнаходження БМ-21 “Град”, - йдеться у повідомленні.

За допомогою ударного БпАК спецпризначенці завдав по цілям вогневого ураження. 

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Внаслідок удару був знищений і склад БК, і “Град”.

Втрати російської армії від українських безпілотників:

  • Українські захисники за допомогою безпілотників уразили та знищили більше 25 одиниць техніки російських окупаційних військ. Серед знищеної техніки росіян - три танки, з яких один Т-90.

  • Уранці 5 грудня безпілотники СБУ уразили радіолокаційну систему “Небо-М” в районі населеного пункту Багерово, стоянку гелікоптерів, радіолокаційну систему П-18 “Терек” та систему управління зенітно-ракетних підрозділів “Байкал-1М” біля Стрілкового. 

  • На Запорізькому напрямі окупанти втратили за день низку військової техніки через атаки українських FPV-дронів.

  • Упродовж 20-27 листопада Армія дронів знищила 149 одиниць техніки окупантів.
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