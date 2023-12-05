Українські ССО знищили у тимчасово окупованому Донецьку склад боєприпасів і “Град” росіян.

Про це повідомила пресслужба ССО.

“Під час розвідувальних дій на Донецькому напрямку оператори 73-го морського центру ССО виявили ворожий склад боєприпасів та встановили місцезнаходження БМ-21 “Град”, - йдеться у повідомленні.

За допомогою ударного БпАК спецпризначенці завдав по цілям вогневого ураження.

Внаслідок удару був знищений і склад БК, і “Град”.

Втрати російської армії від українських безпілотників: