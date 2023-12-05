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Правозахисник і військовослужбовець Максим Буткевич перебуває на окупованій Луганщині

Цю інформацію надала російська Федеральна служба виконання покарань.

Правозахисник і військовослужбовець Максим Буткевич перебуває на окупованій Луганщині
Максим Буткевич
Фото: Hromadske radio

Правозахисник та військовослужбовець Максим Буткевич перебуває у колонії у Красному Лучі на окупованій території Луганської області. 

Про це розповів адвокат Леонід Соловйов, повідомляють “Ґрати”.

Леонід Соловйов отримав цю інформацію у відповіді на запит про місцезнаходження Буткевича від російської Федеральної служби виконання покарань.

Росіяни звинувачують Максима Буткевича у жорстокому поводженні з мирними жителями та застосуванні заборонених методів війни. Окупанти вважають, що він 4 червня обстріляв із гранатомета житловий будинок у Сєвєродонецьку. Втім, “Ґрати” виявили, що в день обстрілу його не було на фронті, і до 14 червня він перебував у Київській області.

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Що відомо про справу Максима Буткевича:

  • В середині листопада повідомлялось, що з кінця серпня 2023 року немає інформації про те, де та в якому стані перебуває ув'язнений Росією журналіст-військовий Максим Буткевич.
  • В березні так звані верховні суди терористичних російських анклавів "ЛДНР" на окупованій частині Донбасу засудили на 13 років правозахисника та журналіста Максима Буткевича, який служив у ЗСУ та потрапив у полон. 
  • Згодом перший апеляційний суд загальної юрисдикції у Москві залишив вирок чинним.
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