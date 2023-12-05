Єрмак: 6-7 грудня у Вашингтоні говоритимуть про збільшення виробництва зброї в Україні, США та інших членах НАТО

6 і 7 грудня у Вашингтоні відбудеться дводенна спільна американсько-українська конференція з питань взаємної оборони.

Про це йдеться в матеріалі керівника Офісу Президента України Андрія Єрмака для видання NewsMax.

На заході говоритимуть про посилення співпраці оборонної промисловості для істотного збільшення виробництва зброї в Україні, США та інших країнах-членах НАТО.

"Розширення співпраці між українськими та американськими підприємствами оборонної промисловості вже сприяє зміцненню армії США, оскільки запаси старої зброї та боєприпасів замінюються на новіші та сучасніші", - зазначив Єрмак.

За його словами, більшість допомоги, що надають США, йде безпосередньо американським оборонним підрядникам, забезпечуючи нові робочі місця для кваліфікованих американських робітників.

"Ми вважаємо, що є ще великий потенціал для розширення співпраці", - додав глава ОПУ.

Єрмак зауважив, що "вісь зла", до якої раніше входили Іран, Ірак і Північна Корея, розширюється. І для неї Сполучені Штати є ціллю номер один. Україна ж, борючись із російським вторгненням, може залишатися вільною лише за підтримки партнерів, додав керівник Офісу Президента. Тому співпраця у сфері оборонних стратегій між Україною і НАТО стримає спільних ворогів.

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