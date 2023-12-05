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Єрмак: 6-7 грудня у Вашингтоні говоритимуть про збільшення виробництва зброї в Україні, США та інших членах НАТО

Йтиметься, зокрема, про посилення співпраці оборонної промисловості.

Єрмак: 6-7 грудня у Вашингтоні говоритимуть про збільшення виробництва зброї в Україні, США та інших членах НАТО
Андрій Єрмак

6 і 7 грудня у Вашингтоні відбудеться дводенна спільна американсько-українська конференція з питань взаємної оборони.

Про це йдеться в матеріалі керівника Офісу Президента України Андрія Єрмака для видання NewsMax.

На заході говоритимуть про посилення співпраці оборонної промисловості для істотного збільшення виробництва зброї в Україні, США та інших країнах-членах НАТО.

"Розширення співпраці між українськими та американськими підприємствами оборонної промисловості вже сприяє зміцненню армії США, оскільки запаси старої зброї та боєприпасів замінюються на новіші та сучасніші", - зазначив Єрмак.

За його словами, більшість допомоги, що надають США, йде безпосередньо американським оборонним підрядникам, забезпечуючи нові робочі місця для кваліфікованих американських робітників.

"Ми вважаємо, що є ще великий потенціал для розширення співпраці", - додав глава ОПУ.

Єрмак зауважив, що "вісь зла", до якої раніше входили Іран, Ірак і Північна Корея, розширюється. І для неї Сполучені Штати є ціллю номер один. Україна ж, борючись із російським вторгненням, може залишатися вільною лише за підтримки партнерів, додав керівник Офісу Президента. Тому співпраця у сфері оборонних стратегій між Україною і НАТО стримає спільних ворогів.

Які спільні проєкти втілює Україна зі союзниками у сфері оборони

  • У вересні в Києві зустрілися міністри оборони України та Франції Рустем Умєров та Себастьєн Лекорню. За підсумками зустрічі наша держава уклала з французькими оборонними компаніями близько 20 договорів.
  • Того ж місяця відбувся Форум оборонних індустрій, на якому виступив генсек НАТО Єнс Столтенберг і заявив, що "чим сильніша Україна буде на полі бою, тим сильнішою буде її позиція за будь-яким столом переговорів" та хоч це парадоксально, але зброя для України – це шлях до миру.
  • ДП "Антонов" і французька компанія домовилися, що вироблятимуть безпілотники Aarok MALE. Запустити спільно вироблений дрон сторони мають намір у 2024 році.
  • Німецький оборонний концерн Rheinmetall та “Українська оборонна промисловість” (“Укроборонпром”) утворили спільне підприємство. Воно буде здійснювати обслуговування та ремонт техніки, поставленої партнерами Україні. Також на цьому підприємстві буде проходити локалізація виробництва провідних зразків техніки Rheinmetall AG.
  • Як розповіла посол України у США Оксана Маркарова в інтерв'ю LB.ua, Україна обговорює з оборонними компаніями США ремонт і обслуговування техніки та створення спільних підприємств. Також ведеться робота із технологічними компаніями.
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