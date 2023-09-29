Міністри оборони України та Франції обговорили подальшу оборонну співпрацю

Міністри оборони України та Франції Рустем Умєров та Себастьєн Лекорню зустрілись у Києві.

Про це повідомила пресслужба Міноборони.

Міністри обговорили постачання озброєння та військової техніки, двосторонні проєкти з військово-технічного співробітництва, підготовка українських воїнів та впровадження євроатлантичних стандартів.

Також Умєров подякував французьким партнерам за надані Францією сучасні системи ППО SAMP/T та Crotale, артилерійські системи CAESAR, протитанкові засоби Milan, танки AMX, бронетранспортери VAB та багато іншого.

В свою чергу, Лекорню наголосив на подальшій підтримці України і акцентував на важливості продовження допомоги Україні країнами-партнерами у довгостроковій перспективі.

Нагадаємо, міністр оборони України Рустем Умєров та Держсекретар з питань оборони Великої Британії Грант Шаппс обговорили подальше військове партнерство і допомогу Україні. Сторони зосередились на протиповітряній обороні, артилерії, системах боротьби з безпілотниками.