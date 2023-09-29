Заборона УПЦ МП відкладається? «Слуги» проти
Заборона УПЦ МП відкладається? «Слуги» проти
Газовий шантаж провалився. Молдова не платитиме Росії “боргів”
Газовий шантаж провалився. Молдова не платитиме Росії “боргів”
Як планувати оновлення України, яке за 10 років зробило б її країною з ВВП у трильйон
Як планувати оновлення України, яке за 10 років зробило б її країною з ВВП у трильйон
МОН починає реорганізацію Національного авіаційного університету, - джерела в міністерстві
МОН починає реорганізацію Національного авіаційного університету, - джерела в міністерстві
Ми зараз тестуємо модель переходу від парламентсько-президентської держави до президентської, – Корнієнко (доповнено)
Ми зараз тестуємо модель переходу від парламентсько-президентської держави до президентської, – Корнієнко (доповнено)
"Повернувся спитати, що треба для перемоги": до Києва прибув новий міністр оборони Великої Британії (доповнено)
"Повернувся спитати, що треба для перемоги": до Києва прибув новий міністр оборони Великої Британії (доповнено)
Зеленський підписав закон, який впроваджує новий вид покарання – пробаційний нагляд
Зеленський підписав закон, який впроваджує новий вид покарання – пробаційний нагляд
Заборонити заборонених. Парламент готує бан для проросійських політиків
Заборонити заборонених. Парламент готує бан для проросійських політиків
Столтенберг: Якщо Україна здасться, то це означатиме брутальну російську окупацію
Столтенберг: Якщо Україна здасться, то це означатиме брутальну російську окупацію
ГоловнаСуспільствоВійна

Міністри оборони України та Франції обговорили подальшу оборонну співпрацю

Зокрема, міністри обговорили постачання озброєння та військової техніки.

Міністри оборони України та Франції обговорили подальшу оборонну співпрацю
Фото: Пресслужба Міноборони

Міністри оборони України та Франції Рустем Умєров та Себастьєн Лекорню зустрілись у Києві.

Про це повідомила пресслужба Міноборони.

Міністри обговорили постачання озброєння та військової техніки, двосторонні проєкти з військово-технічного співробітництва, підготовка українських воїнів та впровадження євроатлантичних стандартів.

Підписуйтесь на наш Youtube канал

Також Умєров подякував французьким партнерам за надані Францією сучасні системи ППО SAMP/T та Crotale, артилерійські системи CAESAR, протитанкові засоби Milan, танки AMX, бронетранспортери VAB та багато іншого. 

В свою чергу, Лекорню наголосив на подальшій підтримці України і акцентував на важливості продовження допомоги Україні країнами-партнерами у довгостроковій перспективі.

Нагадаємо, міністр оборони України Рустем Умєров та Держсекретар з питань оборони Великої Британії Грант Шаппс обговорили подальше військове партнерство і допомогу Україні. Сторони зосередились на протиповітряній обороні, артилерії, системах боротьби з безпілотниками.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies