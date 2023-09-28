Російська армія обстріляла сім громад Сумщини

Сьогодні, 28 вересня, російських обстрілів зазнали території Білопільської, Краснопільської, Хотінської, Великописарівської, Середино-Будської, Новослобідської та Путивльської громади Сумської області.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Загалом протягом дня росіяни здійснили 30 обстрілів Сумської області, було зафіксовано 188 вибухів.

Зокрема, Білопільську громаду росіяни обстріляли з мінометів та ствольної артилерії. Також по громаді ударили дроном-камікадзе.

Великописарівську громаду обстріляли з артилерії, АГС, СПГ та мінометів.

По Краснопільській громаді окупанти вдарили з артилерії, міінометів та ракетою з вертольоту.

Хотінську громаду обстріляли з артилерії та мінометів, а також ракетами з літака.

Середино-Будську та Новослобідську громади росіяни обстріляли з мінометів, а Путивльську - з міномету та артилерії.

Нагадаємо, 28 вересня близько 18:00 російські військові обстріляли житлові квартали Херсона, імовірно з артилерії. У результаті атаки загинули три людини.