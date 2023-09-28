Вони здебільшого очолюють відділки поліції на окупованих територіях, колонії, тюрми, СІЗО, а також заклади освіти.

Незалежний антикорупційний центр NGL.media оприлюднив імена 1579 українців-колаборантів.

Як ідеться на сайті центру, понад 87% відділків поліції окупованих територій очолюють українці, які раніше переважно працювали поліцейськими. Також колаборанти керують колоніями, тюрмами і слідчими ізоляторами (майже 80%). Є багато зрадників у сфері освіти - у школах і дитсадках вчать дітей здебільшого колишні українські вчителі. Зарплату в управліннях і відділах освіти їм нараховують ті ж службовці, що й до окупації.

Фото: NGL.media

Понад тисячу окупаційних муніципальних структур теж очолили українці - їхня частка сягає майже 95%. А місцевими гауляйтерами стали колишні сільські та районні голови, депутати і чиновники, а також люди, які раніше не мали жодної ваги у місцевих громадах – масажистки, таксисти чи колишні ув’язнені.

Дані про колаборантів узяли з російських реєстрів, які аноніми "злили" у відкритий доступ.

З них стало відомо, що росіяни зазвичай очолюють окупаційні управління Слідчого комітету РФ, а також військові частини та військкомати (серед керівництва понад 80% росіян) і прокуратури (75%) зі судами (64%).

Досьє із бази даних можна знайти за категорією, прізвищем, адресою чи назвою установи.

Нагадаємо, нещодавно суд визнав винним у колабораційній діяльності експосадовця органів внутрішніх справ Харківщини, який фабрикував "карні справи" проти жителів під час російської окупації.

На тимчасово окупованих територіях Луганської області окупанти почали “навчання” зрадників.