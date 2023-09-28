Оборонці знищили ще 320 окупантів, 3 танки та підводний човен ворога, – Генштаб
Оборонці знищили ще 320 окупантів, 3 танки та підводний човен ворога, – Генштаб
Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
Заборона УПЦ МП відкладається? «Слуги» проти
Заборона УПЦ МП відкладається? «Слуги» проти
Заступником директора Інституту українознавства призначили кагебіста Вєдєнєєва. МОН прокоментував
Заступником директора Інституту українознавства призначили кагебіста Вєдєнєєва. МОН прокоментував
МОН починає реорганізацію Національного авіаційного університету, - джерела в міністерстві
МОН починає реорганізацію Національного авіаційного університету, - джерела в міністерстві
Зеленський підписав закон, який впроваджує новий вид покарання – пробаційний нагляд
Зеленський підписав закон, який впроваджує новий вид покарання – пробаційний нагляд
27 вересня у Києві попрощаються з екскерівницею київського бюро Радіо Свобода Інною Кузнецовою
27 вересня у Києві попрощаються з екскерівницею київського бюро Радіо Свобода Інною Кузнецовою
Як планувати оновлення України, яке за 10 років зробило б її країною з ВВП у трильйон
Як планувати оновлення України, яке за 10 років зробило б її країною з ВВП у трильйон
Кліщіївка та Андріївка. Маленький тактичний крок і великі стратегічні перспективи
Кліщіївка та Андріївка. Маленький тактичний крок і великі стратегічні перспективи
ГоловнаСуспільствоВійна

NGL.media оприлюднив імена 1579 українців-колаборантів

Вони здебільшого очолюють відділки поліції на окупованих територіях, колонії, тюрми, СІЗО, а також заклади освіти.

NGL.media оприлюднив імена 1579 українців-колаборантів
Фото ілюстративне
Фото: Facebook/Харківська обласна прокуратура

Незалежний антикорупційний центр NGL.media оприлюднив імена 1579 українців-колаборантів.

Як ідеться на сайті центру, понад 87% відділків поліції окупованих територій очолюють українці, які раніше переважно працювали поліцейськими. Також колаборанти керують колоніями, тюрмами і слідчими ізоляторами (майже 80%). Є багато зрадників у сфері освіти - у школах і дитсадках вчать дітей здебільшого колишні українські вчителі. Зарплату в управліннях і відділах освіти їм нараховують ті ж службовці, що й до окупації.

Фото: NGL.media

Понад тисячу окупаційних муніципальних структур теж очолили українці - їхня частка сягає майже 95%. А місцевими гауляйтерами стали колишні сільські та районні голови, депутати і чиновники, а також люди, які раніше не мали жодної ваги у місцевих громадах – масажистки, таксисти чи колишні ув’язнені.

Дані про колаборантів узяли з російських реєстрів, які аноніми "злили" у відкритий доступ.

З них стало відомо, що росіяни зазвичай очолюють окупаційні управління Слідчого комітету РФ, а також військові частини та військкомати (серед керівництва понад 80% росіян) і прокуратури (75%) зі судами (64%).

Досьє із бази даних можна знайти за категорією, прізвищем, адресою чи назвою установи.

Підписуйтесь на наш Youtube канал

Нагадаємо, нещодавно суд визнав винним у колабораційній діяльності експосадовця органів внутрішніх справ Харківщини, який фабрикував "карні справи" проти жителів під час російської окупації.

На тимчасово окупованих територіях Луганської області окупанти почали “навчання” зрадників.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies