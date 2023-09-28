Залужний провів зустріч із начальником Штабу оборони Великої Британії

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний провів зустріч із начальником Штабу оборони Великобританії Тоні Радакіним.

Про це йдеться в дописі Залужного у соцмережах.

Головком озвучив британському колезі оборонні та наступальні дії українців на фронті.

Співрозмовники обговорили актуальні потреби українського війська. Особливо Залужний наголосив на необхідності посилення протиповітряної оборони України та висловив вдячність Радакіну за візит і підтримку.

Нагадаємо, посилення ППО - одна з ключових тем переговорів української влади з іноземними партнерами. Так, Президент Зеленський обговорив із генсеком НАТО постачання додаткових систем протиповітряної оборони. Крім того, про ППО нині говорили і міністр оборони України Рустем Умєров та Держсекретар з питань оборони Великої Британії Грант Шаппс.