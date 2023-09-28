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​Молодь не хоче їхати з України і готова брати участь у відбудові, - опитування

Таке бажання висловили 79% респондентів в Україні та 83% – у Польщі.

​Молодь не хоче їхати з України і готова брати участь у відбудові, - опитування
Ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

Більше половини молоді в Україні не хотіли б переїжджати в інше місце та хочуть брати участь у процесах відбудови. 

це свідчать результати національного опитування молоді, проведеного від імені Міжнародного республіканського інституту у межах програми USAID "Мріємо та діємо".

Опитування проводилося серед молоді віком 10-35 років, яка проживає в Україні та переїхала до Польщі після 24 лютого 2022 року.

89% молоді віком 16-35 років, яка проживає в Україні, бачить майбутнє України обнадійливим, в той час як серед молоді, яка переїхала до Польщі, цей показник становить 81%.

"Молодь, яка проживає в Україні та Польщі практично однаково переконані в перемозі України у війні – 98% та 97% відповідно, а також хочуть брати участь у процесах відбудови. Міграція 65% молоді віком 16-35 років, яка проживає в Україні, не хотіли б переїжджати в інше місце. Основні причини, чому молодь не хоче змінювати місце проживання, – це задоволення своїм теперішнім місцем проживання (44%), родина та друзі (40%), достатнє фінансове забезпечення для життя (20%), патріотизм (15%)", – йдеться в дослідженні.

Серед української молоді, яка зараз проживає в Польщі, 61% молоді віком 16-35 років не були в Україні після переїзду до Польщі. 47% мають намір повернутися в Україну після завершення війни, 19% планують повернутися незабаром, а 11% – через деякий час. 15% молоді не планують повертатися взагалі.

Також молодь рішуче налаштована брати участь у процесах відбудови України. Таке бажання висловили 79% респондентів в Україні та 83% – у Польщі.

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Молодь віком 13-15 років, яка проживає в Україні, назвала найбільш бажані для себе професії: ІТ сектор (17%), лікар (10%), юрист (9%), дизайнер (8%), кухар (6%), військовий (5%), психолог (5%).

Серед молоді, яка переїхала до Польщі та знайшла нову роботу, 58% працює на польську компанію, 22% – на українську компанію, розташовану в Польщі, 12% – на іншу іноземну компанію, 2% – на українську компанію віддалено.

Опитування в Польщі було проведено соціологічною групою "Рейтинг", а в Україні – компанією Info Sapiens на замовлення Міжнародного республіканського інституту (IRI) та Ради міжнародних наукових досліджень та обмінів (IREX). Дані опитувань були проаналізовані Центром аналізу та соціологічних досліджень (CISR) Міжнародного республіканського інституту.

Нагадаємо, більшіст опитуваних молодих людей в Україні віддають перевагу самозайнятості і власному бізнесу. 19% хочуть бути найманим працівником.

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