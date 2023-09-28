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Жінки, які з 1 жовтня мають стати на військовий облік, зможуть виїжджати за кордон, - ДПСУ

Обмуження щодо перетину кордону для жінок, які вже перебувають на військовому обліку, також не діє.

Жінки, які з 1 жовтня мають стати на військовий облік, зможуть виїжджати за кордон, - ДПСУ
речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко
Фото: Анна Стешенко

Жінки-медики, які з 1 жовтня мають стати на військовий облік, зможуть виїжджати за кордон.

Про це заявив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в ефірі національного телемарафону, передає "Радіо Свобода".

"Змін, пов’язаних з перетином кордону, для жінок, які мають стати на військовий облік, немає. Обмеження продовжують діяти для чоловіків віком 18-60 років, а також для різних посадовців, що прописано в постанові уряду №57. Ця норма стосується як чоловіків, так і жінок. Інших змін щодо обмеження в праві виїзду, в тому числі жінок, які з 1 жовтня мають стати на військовий облік, немає», – сказав він.

Демченко також додав, що щодо жінок, які вже перебувають на військовому обліку, не діє обмеження щодо перетину кордону.

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Нагадаємо, що з 1 жовтня на військовий облік мають стати всі жінки-медики, тобто лікарі, медсестри, стоматологи, акушерки, фармацевти, віком від 18 до 60 років. Спеціальність враховується і за дипломом, і за фактичним місцем роботи.

Раніше представник президента у Верховній Раді Федір Веніславський повідомив, що якщо жінки-медики будуть стояти на обліку, то вони набувають статусу військовозобов'язаних. А військовозобов'язані виїжджають за кордон у тому порядку, який встановлено для військовозобов'язаних: “тобто якщо будуть окремі якісь документи, які дають право на тимчасовий виїзд – тоді так, вони зможуть поїхати. Якщо немає – тоді вони також, як і чоловіки, будуть обмежені у праві виїзду”.

Пізніше він пояснив, що обмеження на виїзд за кордон стосуватиметься жінок-медиків, яких мобілізували.

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