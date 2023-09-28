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Перебування в українському Криму для цивільних росіян є небезпечним, - Верещук

Тисячам цивільних не вдасться швидко покинути півострів.

Перебування в українському Криму для цивільних росіян є небезпечним, - Верещук
Фото: соцмережі

Цивільним росіянам слід залишити тимчасово окупований Крим.

Про це повідомила віцепрем’єр-міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

“От мені цікаво: на що розраховують багато тисяч росіян, які останніми роками незаконно заїхали в наш Крим. Бо, зазвичай, все неприємне трапляється раптом. Коли впаде кримський міст (це питання часу, це очевидно), коли буде перерізано сухопутний коридор, коли почнуться наземні бої на півострові, що вони робитимуть?” - написала Верещук.

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Вона наголосила, що тисячам цивільних не вдасться швидко покинути півострів з перерізаними шляхами, коли навколо бої. 

“Тому звертаюсь до цивільних росіян, які незаконно перебувають на півострові. Перебування в українському Криму для вас є небезпечним. Їдьте. Не легковажте”, - закликала Ірина Верещук.

Як раніше повідомлялось, Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України закликає українців тимчасово покинути території окупованого Криму. Для убезпечення своїх життів перечекати небезпеку можна на підконтрольній території України або в третіх країнах.

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