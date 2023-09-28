Росіяни вдарили по Нікополю дронами-камікадзе

Сьогодні у Нікополі був День міста.

Сьогодні, 28 вересня, російські окупанти атакували Нікополь Дніпропетровської області двома дронами-камікадзе.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Внаслідок обстрілу були пошкоджені інфраструктурний об'єкт, двоповерхова будівля та приватний будинок.

На щастя, минулося без загиблих і постраждалих.

Лисак додав, що сьогодні у Нікополі був День міста.

Нагадаємо, сьогодні росіяни обстрілювали Херсонську область. Окупанти били по селищу Антонівка та селу Золота Балка. Поранення отримали троє людей.