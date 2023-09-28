Залужний провів розмову із Верховним головнокомандувачем Обʼєднаних збройних Сил НАТО в Європі генералом Каволі

Сьогодні, 28 вересня, Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний поспілкувався телефоном із Верховним головнокомандувачем Обʼєднаних збройних Сил НАТО в Європі та командувачем ЗС США в Європі генералом Крістофером Каволі.

Про це повідомив Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

“Детально ознайомив колегу із обстановкою на фронті та першочерговими потребами Збройних Сил України”, - розповів Залужний.

Він наголосив, що питання посилення української ППО залишається пріоритетним.

Також Залужний висловив вдячність партнерам за допомогу та активну взаємодію задля визволення української території від російських окупантів.

Нагадаємо, Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний провів зустріч із начальником Штабу оборони Великобританії Тоні Радакіним. Головком озвучив британському колезі оборонні та наступальні дії українців на фронті. Співрозмовники обговорили актуальні потреби українського війська. Особливо Залужний наголосив на необхідності посилення протиповітряної оборони України та висловив вдячність Радакіну за візит і підтримку.