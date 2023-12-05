Безпілотники СБУ уразили в Криму низку важливих військових об’єктів ворога

Зокрема, під атакою опинилися радіолокаційна система «Небо-М» в районі населеного пункту Багерово і стоянка гелікоптерів.

Уранці 5 грудня безпілотники СБУ уразили радіолокаційну систему «Небо-М» в районі населеного пункту Багерово, стоянку гелікоптерів, радіолокаційну систему П-18 «Терек» та систему управління зенітно-ракетних підрозділів «Байкал-1М» біля Стрілкового.

Про це повідомили LB.ua джерела в Силах оборони.

Ця ранкова «бавовна» на військових об’єктах у Криму є результатом спецоперації СБУ. Так українська спецслужба "привітала" окупантів з Міжнародним днем волонтера та вкотре нагадала, що українська земля у прямому сенсі горітиме у загарбників під ногами.

Які об'єкти ворога в Криму атакували раніше