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Безпілотники СБУ уразили в Криму низку важливих військових об’єктів ворога

Зокрема, під атакою опинилися радіолокаційна система «Небо-М» в районі населеного пункту Багерово і стоянка гелікоптерів.

Безпілотники СБУ уразили в Криму низку важливих військових об’єктів ворога
Фото ілюстративне
Фото: facebook/Генеральний штаб ЗСУ

Уранці 5 грудня безпілотники СБУ уразили радіолокаційну систему «Небо-М» в районі населеного пункту Багерово, стоянку гелікоптерів, радіолокаційну систему П-18 «Терек» та систему управління зенітно-ракетних підрозділів «Байкал-1М» біля Стрілкового.

Про це повідомили LB.ua джерела в Силах оборони.

Ця ранкова «бавовна» на військових об’єктах у Криму є результатом спецоперації СБУ.  Так українська спецслужба "привітала" окупантів з Міжнародним днем волонтера та вкотре нагадала, що українська земля у прямому сенсі горітиме у загарбників під ногами.

Які об'єкти ворога в Криму атакували раніше

  • Крим наразі залишається одним із військових плацдармів Росії, використовуваних для повітряних атак на вільну частину України, зберігання зброї і боєприпасів та логістичного забезпечення окупантів. Перша велика атака на російський об'єкт у Криму відбулася у 2022-му, коли Сили оборони уразили Кримській міст. Шляхопровід було пошкоджено, але не зруйновано повністю, втім у СБУ наголошували, що міст є законною військовою ціллю. 
  • Ще одна велика атака на Кримський міст була у ніч на 17 липня. Зведений окупантами шляхопровід атакували надводними безпілотниками. За даними співрозмовників редакції, це – спецоперація Військово-морських сил і СБУ
  • Загалом за час повномасштабної війни в Криму горіли російські військові бази, судноремонтний завод, установки ЗРК, склади і військові частини. Сили оборони поступово знищують російські запаси на окупованій території. Однією з найбільших кримських поразок для Росії цього року став удар по російському ракетоносію "Аскольд", що стояв у Керчі, атакований трьома ракетами SCAPL/Storm Shadow.
  • Минулого місяця окупанти заявили, що їхнє ППО нібито збило над окупованим Кримом 13 безпілотників та ще 3 дрони – над Волгоградською областю. Дрони влучили у військову частину в районі Джанкою, повідомляв волонтер Сергій Стерненко.
  • 22 листопада було зафіксоване влучання у військову частину росіян у селищі Чорноморське.
  • 10 листопада у цьому ж селищі були пошкоджені два десантні катери ворога. Операцію провело Головне управління розвідки Міноборони України. Йдеться про катери класу "серна", які ворог застосовував при окупації Зміїного. На борту був екіпаж і бронетехніка.
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