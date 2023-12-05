Розслідування “Схем”: правоохоронці заявили, що вже понад місяць перевіряють законність виїзду нардепа Борта до Угорщини

Напередодні журналісти-розслідувачі випустили матеріал про те, що Борт отримав відрядження в Угорщину на 6 днів, а пробув за кордоном 2 місяці. Вже сьогодні Офіс Генпрокурора заявив, що розслідує цю справу з кінця жовтня.

Правоохоронці розслідують законність виїзду народного депутата України від забороненої ОПЗЖ Віталія Борта за кордон.

Про початок досудового розслідування повідомив Офіс Генпрокурора, не називаючи ім'я нардепа, але за матеріалами справи зрозуміло, що йдеться про нардепа Борта.

“Генеральним прокурором 27 жовтня 2023 року внесено відомості до ЄРДР та розпочато досудове розслідування за фактом вчинення службового підроблення народним депутатом України IX скликання (ч. 1 ст. 366 КК України)”, - йдеться в повідомленні.

За даними слідства, народний обранець двічі здійснював виїзд за кордон нібито з метою відрядження до країни Європейського Союзу у квітні та липні 2023 року.

Наразі у кримінальному провадженні тривають слідчі дії щодо встановлення фактів перебування народного депутата України за кордоном у різних країнах світу поза межами строку своїх відряджень.

Фото: скриншот

Нагадаємо, нещодавно проєкт «Схеми» (Радіо Свобода) опублікував розслідування про те, що нардеп Борт двічі виїжджав за кордон у відрядження до Угорщини і затримувався на місяць. При цьому Борт отримав відряджався в Угорщину на 6 днів, а пробув за кордоном 2 місяці. Зокрема, нардеп під час "відряджень" зустрічався із нев'їзним соратником Орбана.