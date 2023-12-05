Українські учні на міжнародному тесті PISA порівняно з 2018 роком "просіли" в усіх трьох предметах

Результати наших школярів виявилися гіршими, ніж в середньому по країнах Організації економічного співробітництва та розвитку (середній показник для них з математики становить 472 бали, із читання – 476 балів, а з природничо-наукових дисциплін – 485 балів).

Українські школярі на міжнародному тесті Programme for International Student Assessment (PISA) показали найвищі результати в природничо-наукових дисциплінах, а найгірші – в читанні.

Тест охоплює три основні предметні галузі: читання, математику й природничо-наукові дисципліни. Середній бал українських учнів з математики становив 441, із читання – 428, а з природничо-наукових дисциплін – 450, йдеться у матеріалі LB.ua.

Результати наших школярів виявилися гіршими, ніж в середньому по країнах Організації економічного співробітництва та розвитку (середній показник для них з математики становить 472 бали, із читання – 476 балів, а з природничо-наукових дисциплін – 485 балів).

Українські учні відстають від своїх однолітків з усіх предметів у середньому на півтора-два роки – (різниця в балах у PISA відповідає певному прогресу в навчанні, який учень може досягти за певну кількість часу. У дослідженні 2022 визначено, що рік навчання “дорівнює” 20 балам).

Частка найуспішніших учнів в Україні (досягли 5 і 6 рівня): 3% – у галузі математики та по 2% – у читанні й природничо-наукових дисциплінах. У середньому по країнах ОЕСР цей показник вищий: 9% – з математики та по 7% – із читання та природничо-наукових дисциплін.

Якщо порівняти результати останнього тестування з показниками 2018 року, то просідання є з усіх трьох предметів, але найбільше – з читання. Освітні втрати українського учнівства в цій галузі можна оцінити майже двома роками навчання.

"Зниження рівня успішності, яке зафіксувало тестування 2022 року в Україні, є загальним трендом в цілому для країн ОЕСР. Тож гіпотеза про те, що пандемія і відповідно тривалий дистанційний формат освіти позначиться на результатах навчання, підтвердилась. Хоча зниження успішності не було таким драматичним, як в Україні. Середній показник по країнах ОЕСР, скажімо, з тієї ж читацької грамотності погіршився на 13 балів, з математичної – на 20, а з природничо-наукових дисциплін – на 6. Але очевидно і те, що для українських учнів ще одним фактором, який визначив результат, стало повномасштабне вторгнення", – йдеться у матеріалі.

Що таке PISA

PISA (Programme for International Student Assessment – Програма міжнародного оцінювання учнів) – тест, започаткований понад 20 років тому. Його проводять у країнах Організації економічного співробітництва та розвитку. У 2022-му в ньому взяли участь понад 80 країн світу. Лідерами PISA-2022 традиційно стали країни Азії, зокрема: Сінгапур, Китай, Корея, Японія, Гонконг. Їм у спину дихає Естонія, досягнення якої привертають до себе увагу так само, як свого часу успіхи Фінляндії.

Загалом PISA дозволяє оцінити результати різних освітніх систем і програм, порівняти їх, з поправкою на культурні, соціальні особливості, тобто в ширшому контексті кожної країни, і виявити фактори, що впливають на успішність навчання. Українські учні вперше взяли участь у дослідження 2018-го.

Цього року понад 3800 українських підлітків зі 164 навчальних закладів з 18 регіонів України пройшли тестові завдання й заповнили анкети PISA. Докладно про результат та вплив локдаунів і повномасштабної війни на українських дітей – в матеріалі "PISA-2022. Найнижчі результати українські учні показали в читанні, найвищі – в природничо-наукових дисциплінах".

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