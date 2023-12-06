Троє загиблих у Херсонській області, збитий літак ворога в Одеській, БпЛА в Житомирській: як минула доба в регіонах

Кіровоградську область сьогодні російський агресор атакував "шахедами". Наразі підтвердили шість збитих БпЛА. Обійшлося без постраждалих та руйнувань цивільних об‘єктів. На місці працюють відповідні служби, йдеться у зведенні від ОВА станом на ранок.

У Черкаській під час нічної повітряної тривоги над територією області збито "шахед". Без потерпілих. Дані щодо наслідків уточнюються.

У Сумській вночі росіяни здійснили п'ять обстрілів прикордонних територій та населених пунктів. Зафіксовано 17 вибухів. Обстрілів зазнали Краснопільська, Зноб-Новгородська, Есманська, Дружбівська, Середино-Будська громади. Попередньо – без наслідків. Учора протягом дня росіяни здійснили 15 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 94 вибухи. Обстрілів зазнали Юнаківська, Краснопільська, Білопільська, Великописарівська, Середино-Будська, Есманська, Свеська громади. На Середино-Будську громаду ворог скинув чотири міни. Внаслідок обстрілу пошкоджено приватний житловий будинок, залізничну колію. Інформація про постраждалих не надходила. Дані уточнюються.

У Чернігівській за добу – шість обстрілів (90 вибухів). Ворог обстрілював Корюківський та Новгород-Сіверський райони із мінометів, гранатометів, артилерії. Також зафіксовані у Новгород-Сіверському районі вибухи від ракет, запущених ймовірно із російського СУ-35 з повітряного простору ворога. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформації не надходило. Дані уточнюються.

У Луганській ворог вдарив із двох боків – в районі Новоселівського та в Білогорівці, де декілька разів намагався витіснити наші підрозділи із займаних рубежів. Штурмували росіяни і Серебрянське лісництво – там бої відбуваються практично щодня. Авіацію противник застосовував у Стельмахівці та Білогорівці. Під артилерійські та мінометні обстріли потрапили Невське та Білогорівка. За добу противник здійснив 127 обстрілів (517 снарядів).

У Харківській артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 18 населених пунктів: Козача Лопань, Нестерне, Білий Колодязь, Вовчанськ, Дворічна, Петропавлівка, Іванівка, Берестове. Авіаудари ворог завдав по Іванівці. У Козачій Лопані відбувся обстрілом, було пошкоджено газову трубу. Зруйнована амбулаторія. Є пошкодження приватних будинків, автомобілів. Постраждалих немає. У селі Липці внаслідок вибуху дрону відбулось пошкодження газової труби з подальшим загорянням газу. Постраждалих немає. Цієї ночі внаслідок вибуху дрону зруйновано приватний житловий будинок. Серед цивільних постраждалих немає.

У Запорізькій минулої доби рашисти завдали 151 удару по 24 населених пунктах області. 113 артобстрілів прийшлися по території Новотроїцького, Новоданилівки, Оріхова, Левадного, Полтавки, Чарівного, Червоного, Роботиного, Кам'янського, Степового, Лобкового та інших прифронтових міст і сіл. Окупанти здійснили авіаційний удар по Новоандріївці, 29 БпЛА-атак по Залізничному, Чарівному Червоному, Малинівці, Білогір'ю, Малій Токмачці, Новодарівці, Новоіванівці, Левадному, Темирівці, Роботиному та Малим Щербакам, а також вісім обстрілів із ракетних систем залпового вогню Гуляйполя, Гуляйпільського, Новодарівки, Малої Токмачки, Роботиного, Лук'янівського та Магдалинівки. Під час ворожого артобстрілу поранення отримав 62-річний житель Оріхова. Надійшло дев'ять повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.

У Дніпропетровській вчора протягом дня російські війська тероризували Нікопольський район. Гатили з важкої артилерії, скинули боєприпас з БпЛА, атакували дронами-камікадзе. Під ворожим вогнем були Нікополь і Марганецька громада. У районному центрі пошкоджена дев’ятиповерхівка. А ще понівечені будівлі та транспорт адміністративного закладу. Виникла пожежа, яку оперативно загасили. Люди не постраждали. Від вечора агресор тричі обстрілював Нікополь. Бив з важкої артилерії. Пошкоджені чотири приватні будинки і стільки ж господарських споруд. Побитий газогін. Загиблих та постраждалих немає. Чотири безпілотники знищили оборонці з ПвК "Схід" над нашою областю. Збили "шахеди" в Кам'янському, Дніпровському та Павлоградському районах.

У Донецькій під вогнем рашистів минулої доби –14 населених пунктів: Селидове, Авдіївка, Часів Яр, Курахове, Соловйове, Малинівка, Бердичі, Ласточкине, Миколаївка, Новокалинове, Дружба, Олексіївка, Торське, Богатир. Пошкоджено 10 житлових будинків (з них два – багатоквартирні), дві будівлі технікуму, будівля гуртожитку, будівля Укрпошти, дві адмінбудівлі, чотири цивільних автомобілі, службовий автомобіль, дитсадок, школа, лікарня. На Донеччині за добу: одна людина загинула, семеро поранених.

У Миколаївській вночі сили та засоби протиповітряної оборони знищили сім ударних БпЛА Shahed-131/136 та один розвідувальний БпЛА "Мерлін-ВР". Внаслідок падіння уламків одного зі збитих БпЛА типу Shahed-131/136 в Очакові виникла пожежа в складській будівлі на території бази відпочинку, яку оперативно ліквідували. Без постраждалих. Також вночі ворог завдавав артилерійських обстрілів по Очакову. Постраждалих немає. Під час нічної атаки в Снігурівці внаслідок падіння уламків збитих БпЛА типу Shahed-131/136 виникло займання будівлі станції технічного обслуговування та будівлі шиномонтажної станції, які оперативно ліквідували. Також пошкоджено приватне домоволодіння. Постраждалих немає.

У Житомирській вночі під час повітряної тривоги сили протиповітряної оборони збили дрон-камікадзе. Внаслідок падіння уламків руйнувань та постраждалих не зафіксовано. Дані щодо наслідків уточнюються.

В Одеській області в районі острова Зміїний знищили російський бомбардувальник Су-24М, який під прикриттям винищувача Су-30СМ намагався завдати ракетно-бомбового удару по півдню Одеської області. Також пізно ввечері була оголошена повітряна тривога. В області було чутно вибухи. Інформація уточнюється.

У Херсонській за добу ворог здійснив 101 обстріл (510 снарядів), з них по Херсону – дев'ять обстрілів (31 снаряд). Збито три повітряні цілі противника – БпЛА "шахід".Рашисти поцілили у райони 34 населених пунктів області, медичну установу у Херсоні, гуманітарний склад, медичну установу та територію тракторної бригади у Бериславському районі. З самого ранку російська армія вкрила вогнем центр Херсона. Окупанти вбили двох людей. Лікарі, які оперативно прибули на місце події, констатували смерть. Ще двоє отримали поранення. Серед загиблих – волонтер організації "Справжні". Його росіяни вбили у Міжнародний День волонтера. Під ворожим вогнем опинився й медичний заклад. Легкі поранення отримали троє лікарів та працівник ІТ-відділу. Також окупанти обстріляли житловий будинок у Велетенському. На подвірʼї власної оселі травми, несумісні з життям, отримала 44-річна місцева жителька. Опівночі, внаслідок ворожого обстрілу Херсона, травми середньої тяжкості отримав 72-річний чоловік. За добу по області: три людини загинули, ще семеро дістали поранення.