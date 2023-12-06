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У Бердянську на світанку пролунав вибух, – Федоров

Вибух було чутно у кількох мікрорайонах.

У Бердянську на світанку пролунав вибух, – Федоров
“Бавовна” у Бердянську
Фото: соцмережі

У тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області пролунав гучний вибух на світанку 6 грудня 2023 року.

Про це повідомив  міський голова Мелітополя Іван Федоров.

"О 5.15 в місті пролунав гучний вибух, який чуло кілька мікрорайонів. Після цього окупанти перекрили рух поблизу Вічного вогню – наразі не пропускають навіть пішоходів", – зазначив Федоров.

ЗСУ систематично завдають ударів по об’єктах окупантів. Вчора, 5 грудня 2023 року, СБУ й ГУР МО нанесли ураження по Морському нафтовому терміналу у Феодосії. Це важливий інфраструктурний обʼєкт, який забезпечує пальним російські війська. По ньому відпрацювали українські безпілотники. 

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