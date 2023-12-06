Росіяни за добу на фронті втратили у живій силі понад 1200 осіб, – Генштаб

За минулу добу Сили оборони України знищили ще 1270 російських окупантів.

Загалом від початку повномасштабного вторгнення Росія вже втратила в Україні близько 335 110 військових.

Фото: Генеральний штаб ЗСУ

Як повідомив Генштаб ЗСУ, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 06.12.23 орієнтовно склали:

особового складу‒ близько335110 (+1270) осіб

танків ‒ 5600 (+13) од,

бойових броньованих машин ‒ 10456 (+40) од,

артилерійських систем – 8024 (+37) од,

РСЗВ – 919 (+6) од,

засоби ППО ‒ 605 (+0) од,

літаків – 324 (+1) од,

гелікоптерів – 324 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6083 (+51),

крилаті ракети ‒ 1570 (+0),

кораблі /катери ‒ 22 (+0) од,

підводні човни – 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 10532 (+49) од,

спеціальна техніка ‒ 1153 (+5).

Бійці ССО знищили в Донецьку склад боєприпасів росіян та “Град”. За допомогою ударного БпАК спецпризначенці завдали по цілях вогневого ураження.