13 серіалів листопада: анімація про Японію XVII століття, спін-офф “Олівера Твіста”, українська прем’єра на Netflix
13 серіалів листопада: анімація про Японію XVII століття, спін-офф “Олівера Твіста”, українська прем’єра на Netflix
Міста України: захід — промисловий, а схід — без інвестицій?
Міста України: захід — промисловий, а схід — без інвестицій?
Зеленський скасував онлайн-брифінг для сенаторів США
Зеленський скасував онлайн-брифінг для сенаторів США
PISA-2022. Найнижчі результати українські учні показали в читанні, найвищі — в природничо-наукових дисциплінах
PISA-2022. Найнижчі результати українські учні показали в читанні, найвищі — в природничо-наукових дисциплінах
Росія о 4 ранку атакувала об'єкт інфраструктури у Львівській області
Росія о 4 ранку атакувала об'єкт інфраструктури у Львівській області
Зеленський звернеться до Сенату США щодо допомоги Україні: щоб "почути прямо, що саме поставлено на карту"
Зеленський звернеться до Сенату США щодо допомоги Україні: щоб "почути прямо, що саме поставлено на карту"
У НАТО відкинули "відсутність плану війни" у Залужного
У НАТО відкинули "відсутність плану війни" у Залужного
Ще одна бавовна в Криму: СБУ й ГУР МО уразили Морський нафтовий термінал у Феодосії
Ще одна бавовна в Криму: СБУ й ГУР МО уразили Морський нафтовий термінал у Феодосії
Бізнес має дуже серйозні проблеми з кадрами, – інвестбанкір Мазепа
ПозиціяБізнес має дуже серйозні проблеми з кадрами, – інвестбанкір Мазепа
ГоловнаСуспільствоВійна

Росіяни за добу на фронті втратили у живій силі понад 1200 осіб, – Генштаб

Також Збройні сили України знищили ворожий літак.

Росіяни за добу на фронті втратили у живій силі понад 1200 осіб, – Генштаб

За минулу добу Сили оборони України знищили ще 1270 російських окупантів. 

Загалом від початку повномасштабного вторгнення Росія вже втратила в Україні близько 335 110 військових.

Фото: Генеральний штаб ЗСУ

Як повідомив Генштаб ЗСУ, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 06.12.23 орієнтовно склали:

  • особового складу‒ близько335110 (+1270) осіб 
  • танків ‒ 5600 (+13) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 10456 (+40) од,
  • артилерійських систем – 8024 (+37) од,
  • РСЗВ – 919 (+6) од,
  • засоби ППО ‒ 605 (+0) од,
  • літаків – 324 (+1) од,
  • гелікоптерів – 324 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6083 (+51),
  • крилаті ракети ‒ 1570 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 22 (+0) од,
  • підводні човни – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 10532 (+49) од,
  • спеціальна техніка ‒ 1153 (+5).

Бійці ССО знищили в Донецьку склад боєприпасів росіян та “Град”. За допомогою ударного БпАК спецпризначенці завдали по цілях вогневого ураження. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies