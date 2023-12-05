Суд підтвердив, що Миколаївський собор в Кременці повернуть заповіднику

Термін дії договору про безоплатне користування релігійною громадою УПЦ МП приміщенням Миколаївського собору закінчився 12 лютого цього року.

Миколаївський собор в Кременці Тернопільської області має повернутись Кременецько-Почаївському історико-архітектурному заповіднику.

Про це повідомила пресслужба Мінкультури.

Верховний суд підтвердив постанову Західного апеляційного господарського суду від 2 жовтня.

Таким чином залишилось чинним рішення Господарського суду Тернопільської області, яким релігійну громаду “Парафія Святителя Миколая” зобов'язано повернути заповіднику Миколаївський собор.

Йдеться не лише про будівлю собору, але й про келії XVI-XVII століть загальною площею 1 756 кв.м.

Термін дії договору про безоплатне користування релігійною громадою УПЦ МП приміщенням Миколаївського собору закінчився 12 лютого цього року.

Заповідник неодноразово повідомляв релігійну громаду про закінчення терміну дії договору та відсутність намірів щодо його продовження.

В свою чергу релігійна громада зверталася до Міннкультури щодо продовження дії договору, але отримала відмову.

Що відомо про УПЦ МП на Тернопільщині: