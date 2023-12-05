Міста України: захід — промисловий, а схід — без інвестицій?
Міста України: захід — промисловий, а схід — без інвестицій?
Росія о 4 ранку атакувала об'єкт інфраструктури у Львівській області
Росія о 4 ранку атакувала об'єкт інфраструктури у Львівській області
У НАТО відкинули "відсутність плану війни" у Залужного
У НАТО відкинули "відсутність плану війни" у Залужного
PISA-2022. Найнижчі результати українські учні показали в читанні, найвищі — в природничо-наукових дисциплінах
PISA-2022. Найнижчі результати українські учні показали в читанні, найвищі — в природничо-наукових дисциплінах
Київський бізнес-центр "Парус" офіційно змінив власника
Київський бізнес-центр "Парус" офіційно змінив власника
Бізнес має дуже серйозні проблеми з кадрами, – інвестбанкір Мазепа
ПозиціяБізнес має дуже серйозні проблеми з кадрами, – інвестбанкір Мазепа
"На "дні" прокуратури": Офіс генпрокурора відреагував на сюжет про те, як столичні прокурори відзначали професійне свято
"На "дні" прокуратури": Офіс генпрокурора відреагував на сюжет про те, як столичні прокурори відзначали професійне свято
Зеленський звернеться до Сенату США щодо допомоги Україні: щоб "почути прямо, що саме поставлено на карту"
Зеленський звернеться до Сенату США щодо допомоги Україні: щоб "почути прямо, що саме поставлено на карту"
Забудова Екопарку Осокорки: хто бездіє і чому це може спричинити нові сутички й протести?
Забудова Екопарку Осокорки: хто бездіє і чому це може спричинити нові сутички й протести?
ГоловнаСуспільствоНаука і релігія

Суд підтвердив, що Миколаївський собор в Кременці повернуть заповіднику

Термін дії договору про безоплатне користування релігійною громадою УПЦ МП приміщенням Миколаївського собору закінчився 12 лютого цього року.

Суд підтвердив, що Миколаївський собор в Кременці повернуть заповіднику
Фото: Мінкультури

Миколаївський собор в Кременці Тернопільської області має повернутись Кременецько-Почаївському історико-архітектурному заповіднику.

Про це повідомила пресслужба Мінкультури.

Верховний суд підтвердив постанову Західного апеляційного господарського суду від 2 жовтня. 

Таким чином залишилось чинним рішення  Господарського суду Тернопільської області, яким релігійну громаду “Парафія Святителя Миколая” зобов'язано повернути заповіднику Миколаївський собор.

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

Йдеться не лише про будівлю собору, але й про келії XVI-XVII століть загальною площею 1 756 кв.м.

Термін дії договору про безоплатне користування релігійною громадою УПЦ МП приміщенням Миколаївського собору закінчився 12 лютого цього року.

Заповідник неодноразово повідомляв релігійну громаду про закінчення терміну дії договору та відсутність намірів щодо його продовження. 

В свою чергу релігійна громада зверталася до Міннкультури щодо продовження дії договору, але отримала відмову.

Що відомо про УПЦ МП на Тернопільщині: 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies