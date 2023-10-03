Суд повернув Миколаївський собор на Тернопільщині історико-архітектурному заповіднику

В лютому цього року закінчився термін дії договору про безоплатне користування собором релігійною громадою УПЦ МП.

Західний апеляційний господарський суд 2 жовтня залишив у силі рішення про повернення Миколаївського собору у Кременці історико-архітектурному заповіднику.

Про це повідомила пресслужба Мінкультури.

Зазначається, що 15 червня 2023 року Господарський суду Тернопільської області зобов’язав релігійну громаду ”Парафія Святителя Миколая” повернути Миколаївський собор з келіями Кременецько-Почаївському історико-архітектурному заповіднику.

Собор та келії датуються XVI-XVII століттями та мають загальну площу 1 756,0 кв м.

Уточнюється, що термін дії договору про безоплатне користування релігійною громадою УПЦ МП приміщенням Миколаївського собору сплив ще 12 лютого 2023 року.

Заповідник неодноразово повідомляв релігійну громаду про закінчення терміну дії договору.Також релігійну громаду повідомляли про те, що намірів щодо продовження договору у заповідника немає.

Водночас релігійна громада зверталася до МКІП щодо продовження дії договору, але отримала відмову.

Раніше повідомлялось, що Тернопільська облрада заборонила ходу прихильників УПЦ МП до Свято-Успенської Почаївської лаври.