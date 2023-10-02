У відкритий доступ вийшов документальний фільм «Свідки: На північ від Києва»

Стрічка від команди «Архіву війни» доступна до перегляду на YouTube.

Команда проєкту «Архів війни» разом із Ukraїner виклала у відкритий доступ фільм «Свідки: На північ від Києва».

Це документальний фільм, створений з інтерв’ю, які команда «Архіву війни» збирає з 2022 року. Він об’єднав історії п’ятьох мешканців та мешканок Київської області, які пережили російську окупацію, але ні на мить не припиняли спротив. Передача гуманітарки, порятунок військових з оточення, надання медичної допомоги, приготування їжі для бійців та бійчинь чи просто для котів села Мощун — усе це великі й маленькі особисті подвиги, які надихають і дають сили продовжувати боротьбу.

Прем’єра стрічки відбулася під час 20 Міжнародного фестивалю документального кіно про права людини Docudays UA.

«Архів війни» реалізується у співпраці ГО «Докудейз» (Україна) та «Infoscope» Ltd (Велика Британія). Проєкт збирає документацію подій повномасштабного вторгнення. Важливою частиною проєкту «Архів війни» є інтервʼю зі свідками/-инями воєнних злочинів та подій війни, що можуть допомогти в майбутніх розслідуваннях та, зрештою, покаранні росіян.

Якщо:

– ваш будинок було пошкоджено або розграбовано російськими військами

– ви мусили евакуюватися з рідного міста і будувати життя спочатку

– на ваших очах вчинялося насилля над цивільними

– стали свідками злочинів російських військових

– ви знаєте як це – жити під час окупації

– або ви хочете поділитися історією про свій досвід проживання війни

заповніть коротку форму і команда «Архіву війни» зв’яжеться з вами.