7-й Київський тиждень критики оголосив міжнародну секцію та спеціальний показ

На фестивалі покажуть стрічки з програм цьогорічних Канн і Берлінале.

Сьомий Київський тиждень критики представить сім фільмів у міжнародній секції. Наразі фестиваль оголосив шість з них; назву сьомого — останнього гіта програми — поки тримають у секреті.

«Анатомія падіння» — лауреат Золотої пальмової гілки. Режисерка картини Жюстін Тріє стала третьою в історії жінкою, яка отримала головну нагороду Канн. Події трилера, який критики порівнюють із роботами Гічкока, розгортаються довкола письменниці, чоловік якої загадково помирає. Героїню підозрюють у вбивстві, а єдиний свідок трагедії, її незрячий син, починає сумніватися в невинності матері.

«Опале листя» — фільм, герої якого стали окрасою постера міжнародної програми. Стрічка фінського режисера Акі Каурісмякі була відзначена на Каннському кінофестивалі Призом журі. Це історія майже приреченого кохання двох самотніх людей, які випадково перетнулися в нічному Гельсінкі. Їхній роман розвивається на тлі новинних радіоповідомлень про війну росії проти України.

«Солодкий схід» — картина, яка мала світову прем’єру на Каннському «Двотижневику режисерів». Це режисерський дебют незалежного оператора Шона Прайса Вільямса («Гарні часи» братів Сефді) за сценарієм знаного кінокритика Ніка Пінкертона. У центрі сюжету — старшокласниця, яка відокремлюється від шкільної екскурсії, щоб рушити в подорож східним узбережжям США. На шляху дівчині зустрінуться найрізноманітніші співвітчизники: від прихильників вищості білої раси та ісламських радикалів до неопанків.

«Химера» — ще один фільм із програми Канн. Це нова робота італійської режисерки Аліче Рорвахер, яка у 2018 році була представлена на Київському тижні критики стрічкою «Щасливий Лазар». Події «Химери» розгортаються у 1980-х роках: молодий британський археолог (зірка «Корони» Джош О’Коннор) стикається з бандою розкрадачів гробниць.

«Знамення» — дебютний повний метр бельгійського репера конголезького походження Балоджі, який за свою роботу отримав у Каннах нагороду «Новий голос» у програмі «Особливий погляд». Головний герой картини — як і сам режисер — уродженець Конго, що повертається на батьківщину після років відсутності та зіштовхується зі складнощами сім’ї та культури, для яких уже став вигнанцем.

«Тотем» — стрічка, яка принесла мексиканській режисерці Ліли Авілес Приз екуменічного журі Берлінського міжнародного кінофестивалю. Це сповнений любові містичний портрет сім’ї на тлі гірко-солодкого свята — останнього дня народження тяжко хворого брата, сина й батька.

Також на фестивалі поза межами кураторської програми відбудеться ексклюзивний показ нової роботи режисера Педро Альмодовара «Дивний спосіб життя». Це перша короткометражна картина, яку покажуть на фестивалі. ЛГБТ-вестерн став дебютом продакшн-компанії модного дому Saint Laurent. Головні ролі виконали Педро Паскаль («Мандалорець», «Останні з нас») та Ітан Гоук («Товариство мертвих поетів», «Ґаттака»).

Київський тиждень критики — міжнародний фестиваль арткіно, кураторами якого є українські кінокритики й кінокритикині. Програма події складається з чотирьох секцій: міжнародної програми, секції «Фокус: Україна — Польща» з українськими та польськими гітами, міжнародної ретроспективи «Людина з кіноапаратом», присвяченої залаштункам кіноіндустрії, та української ретроспективи «Жіноча роль», присвяченої знаковим акторкам і створеної спільно з Довженко-Центром. Традиційно в межах події відбудеться нагородження Премією «Кіноколо».

Сьомий Київський тиждень критики триватиме з 12 до 18 жовтня в кінотеатрі «Жовтень». Відкрито продаж квитків на частину фільмів.