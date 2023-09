Голлівудські сценаристи завершать сьогодні страйк

Голлівудські сценаристи завершать страйк сьогодні опівночі за тихоокеанським часом після майже п’яти місяців протестів.Про це пише BBC.

Гільдія сценаристів Америки (WGA) заявила, що лідери профспілок “одноголосно проголосували за скасування заборонного судового наказу та припинення страйку”.

Потім 11 500 членів проголосують, чи схвалити трирічну угоду з Альянсом продюсерів кіно і телебачення (AMPTP), яка передбачає підвищення зарплати та захист через використання штучного інтелекту.

Страйк сценаристів розпочався 2 травня, до якого 13 липня приєдналися члени Гільдії кіноакторів (SAG). Це зробило протест найтривалішим страйком, який вплинув на Голлівуд за десятиліття.

Згідно з оцінкою Інституту Мілкена Кевіна Клоудена, страйк коштував економіці США приблизно 5 мільярдів доларів.Суперечка призвела до призупинення зйомок багатьох найвідоміших американських шоу, зокрема Billions, The Handmaid's Tale, Hacks, Severance, Yellowjackets, The Last of Us, Stranger Things, Abbott Elementary та кількох денних і нічних ток-шоу. Деякі з них тепер можуть повернутися в ефір.

Однак припинення страйку WGA не повертає Голлівуд до нормального життя, оскільки профспілка акторів, яка залишила роботу в липні, продовжує страйк.

Як і сценаристи, актори прагнуть збільшити заробітну плату, покращити умови праці, медичні та пенсійні виплати. Вони також прагнуть встановити межі для використання штучного інтелекту в майбутньому телевізійному та кіновиробництві.

“Прорив WGA може стати шаблоном для SAG-AFTRA для розробки власної угоди з голлівудськими студіями”, − пише BBC.

Нагадаємо, перед початком страйку великі кіно- та телестудії запропонували голлівудським акторам понад 1 мільярд доларів компенсації та підвищених пільг.