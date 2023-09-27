Кліщіївка та Андріївка. Маленький тактичний крок і великі стратегічні перспективи
Кліщіївка та Андріївка. Маленький тактичний крок і великі стратегічні перспективи
Спікер парламенту Канади пішов у відставку, бо він запросив на виступ Зеленського ветерана СС "Галичина" (оновлено)
Спікер парламенту Канади пішов у відставку, бо він запросив на виступ Зеленського ветерана СС "Галичина" (оновлено)
Кримська генотьба
Кримська генотьба
Заборона УПЦ МП відкладається? «Слуги» проти
Заборона УПЦ МП відкладається? «Слуги» проти
Помер народний депутат Андрій Іванчук
Помер народний депутат Андрій Іванчук
Месія в пошуках компартії
Месія в пошуках компартії
​На Тернопільщині жінка заявила на сусіда за "крадіжку" грошей, які вона закопала в городі, але забула де
​На Тернопільщині жінка заявила на сусіда за "крадіжку" грошей, які вона закопала в городі, але забула де
27 вересня у Києві попрощаються з екскерівницею київського бюро Радіо Свобода Інною Кузнецовою
27 вересня у Києві попрощаються з екскерівницею київського бюро Радіо Свобода Інною Кузнецовою
В Білому домі розробили перелік реформ, які повинна зробити Україна для продовження отримання військової допомоги, – УП
В Білому домі розробили перелік реформ, які повинна зробити Україна для продовження отримання військової допомоги, – УП
ГоловнаКультура

Голлівудські сценаристи завершать сьогодні страйк

11 500 членів проголосують, чи схвалити трирічну угоду, яка передбачає підвищення зарплати та захист через використання штучного інтелекту.

Голлівудські сценаристи завершать сьогодні страйк
Фото: EPA/UPG

Голлівудські сценаристи завершать страйк сьогодні опівночі за тихоокеанським часом після майже п’яти місяців протестів.Про це пише BBC.

Гільдія сценаристів Америки (WGA) заявила, що лідери профспілок “одноголосно проголосували за скасування заборонного судового наказу та припинення страйку”.

Потім 11 500 членів проголосують, чи схвалити трирічну угоду з Альянсом продюсерів кіно і телебачення (AMPTP), яка передбачає підвищення зарплати та захист через використання штучного інтелекту.

Страйк сценаристів розпочався 2 травня, до якого 13 липня приєдналися члени Гільдії кіноакторів (SAG). Це зробило протест найтривалішим страйком, який вплинув на Голлівуд за десятиліття. 

Підписуйтесь на наш Youtube канал

Згідно з оцінкою Інституту Мілкена Кевіна Клоудена, страйк коштував економіці США приблизно 5 мільярдів доларів.Суперечка призвела до призупинення зйомок багатьох найвідоміших американських шоу, зокрема Billions, The Handmaid's Tale, Hacks, Severance, Yellowjackets, The Last of Us, Stranger Things, Abbott Elementary та кількох денних і нічних ток-шоу. Деякі з них тепер можуть повернутися в ефір.

Однак припинення страйку WGA не повертає Голлівуд до нормального життя, оскільки профспілка акторів, яка залишила роботу в липні, продовжує страйк.

Як і сценаристи, актори прагнуть збільшити заробітну плату, покращити умови праці, медичні та пенсійні виплати. Вони також прагнуть встановити межі для використання штучного інтелекту в майбутньому телевізійному та кіновиробництві.

“Прорив WGA може стати шаблоном для SAG-AFTRA для розробки власної угоди з голлівудськими студіями”, − пише BBC.

Нагадаємо, перед початком страйку великі кіно- та телестудії запропонували голлівудським акторам понад 1 мільярд доларів компенсації та підвищених пільг.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies