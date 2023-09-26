Музей Києва презентує виставку світлин військовослужбовців ЗСУ «В сталевих грозах»

Музей історії міста Києва відкриває виставку світлин «В сталевих грозах». Про це повідомила пресслужба музею.

Виставка поєднує фото часів українських визвольних змагань ХХ століття та їхні сучасні аналоги, відтворені бійцями 3 ОШБр. Усі світлини зроблені на Бахмутському напрямку в розпал бойових дій.

Діана Попова, генеральна директорка Музею історії міста Києва, наголошує: «Ці дивовижні світлини здається руйнують категорію часу, проте так влучно оприявнюють непохитну віру в Україну, сміливість і подвиг українських воїнів».

Назва виставки відсилає до однойменного автобіографічного роману німецького письменника Ернста Юнґера, який є своєрідним репортажем автора в період служби в німецькій армії в роки Першої світової війни.

Авторка проєкту — військовослужбовиця 3 ОШБр Марі Мамайка; фотографка проєкту — Яра (прізвище не розголошується).

Виставка триватиме з 27 вересня до 8 жовтня.

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