Український Дім відкриває виставку сучасної української скульптури «Простори. Межі. Кордони»

Національний центр “Український Дім” відкриває виставковий проєкт «Простори. Межі. Кордони». В його рамках покажуть твори 40 українських митців, які виходять за межі традиційного медіа скульптури на територію нових медіа — об’єктів та інсталяцій.

“Експонати створені в різноманітних техніках та масштабах: від інсталяції на мілітаристичну тему зі ста об’єктів у центральному залі до скульптурних робіт у камерних і навіть інтимних просторах,” — повідомляють організатори.

До кураторської групи проєкту входять Ігор Абрамович, Аліса Гришанова, Олександр Соловйов, Катерина Цигикало. «Курсуючи поміж смисловими вузлами виставки, відвідувачі зможуть поміркувати над прикладними і метафізичними питаннями: наскільки вразливими є геополітичні рубежі в сучасному світі? чи є особистісні межі рухомими і мінливими? чи реально дотягнутися до кордонів неосяжного простору? А по тому — розібратися з власними обмеженнями і віднайти перспективи», — коментують куратори.

Фото: Український Дім «Простори. Межі. Кордони»

Свої роботи на виставці представлять наступні художники: Олексій Абрамов, Петро Антип, Юлія Бєляєва, Назар Білик, Степан Будулак, Василина Буряник, Дмитро Грек, Петро Гронський, Василь Дмитрик, Маргарита Журунова та Богдан Локатир, Єгор Зігура, Микита Зігура, Олексій Золотар, Костянтин Зоркін, Анна Іванова, Жанна Кадирова, Віталій Кохан, Микола Кривенко, Олександра Кришовська, Євген Примаченко, Єлена Орап, Даша Подольцева, Олексій Шмурак, Сергій Радкевич, Даниїл Ровенчин, Степан Рябченко, Володимир Семків, Юлій Синькевич, Анатолій Твердий, Василь Цаголов, Вероніка Чередниченко, Даша Чечушкова, Поліна Щербина, Денис Шиманський, Ольга Штейн, Владислав Юдін.

Фото: Український Дім «Простори. Межі. Кордони»

Проєкт організований у співпраці з Abramovych Sculpture Park, Артцентром Павла Гудімова «Я Галерея», OÖ Landes-Kultur GmbH, артфундацією «Дукат», Музеєм сучасного українського мистецтва Корсаків. Його фінансують уряди Великобританії, Канади, США, Швеції, Швейцарії та Фінляндії.

Виставка триватиме з 29 вересня до 5 листопада.

Нагадаємо, п’ята Київська бієнале відкриється виставкою у Довженко-Центрі. Головна виставка бієнале відбудеться у Відні.