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В онлайн-прокат виходить український фільм “Барс. Незакінчена справа”

Фільм розповідає історію Народного героя України Валерія Красняна “Барса”.

В онлайн-прокат виходить український фільм “Барс. Незакінчена справа”
Фото: Держкіно

З 1 жовтня в онлайн-прокат виходить український фільм “Барс. Незакінчена справа”. Фільм буде розміщено у вільному доступі на стрімінговій платформі Київстар ТБ.

Про це повідомляє пресслужба Держкіно.

Фільм розповідає про Валерія Красняна, добровольця, “Кіборга”, військовослужбовця 107 ОБр ТрО ЗСУ, учасника російсько-української війни з 2014 року. Він був командиром роти “Чорні поплавки”, кавалером орденів Данила Галицького та Народним героєм України.

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Валерій Краснян був керівником Центру допомоги учасникам АТО, представником президента з питань учасників АТО та радником голови Чернівецької ОДА.

З перших годин повномасштабного російського вторгнення Валерій Краснян повернувся до лав Української Добровольчої Армії, а влітку 2022 року вступив до 107-ї окремої бригади Сил ТрО. Учасник боїв за Київ, Харків та Харківщину.

Загинув 24 листопада 2022 року під час виконання бойового завдання в Харківській області, підірвавшись на міні.

Нагадаємо, після четвертого прокатного вікенду український фільм “Довбуш” став найкасовішим українським ігровим фільмом року. За чотири тижні на стрічку було продано 304 318 квитків.

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