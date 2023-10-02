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НБУ презентував нові пам’ятні монети "Захисниці”

Придбати монети можна буде з 4 жовтня 2023 року в інтернет-магазині НБУ та в банках-дистриб’юторах.

НБУ презентував нові пам’ятні монети "Захисниці”
Фото: Пресслужба НБУ

В Національному банку України (НБУ) відбулася презентація нових пам’ятних монет "Захисниці". Вони вшановують героїзм захисниць України та присвячені українським жінкам, які стали на захист Батьківщини.

Про це повідомила пресслужба НБУ.

"Дизайн монети чітко демонструє трансформацію, яку пройшли українські жінки до та після початку війни. Жінка, мати, берегиня бере в руки зброю, аби захистити своє",  – сказав голова НБУ Андрій Пишний

Дизайн монет "Захисниці" створила художниця Марина Куц. На аверсі монет на дзеркальному тлі розміщено символічну композицію із образів матері та захисниці.

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На реверсі монет на дзеркальному тлі розміщено композицію, що символізує жіночність українок-захисниць: ліворуч – стилізовані хвилі жіночого волосся, заплетеного в косу; праворуч – абриси жіночої фігури в плахті.

Пам’ятні монети "Захисниці" номіналом 10 гривень виготовлено зі срібла тиражем до 2,5 тис. штук, номіналом 5 гривень – з нейзильберу тиражем до 50 тис. штук (у сувенірній упаковці. 

Придбати їх можна буде з 4 жовтня 2023 року в інтернет-магазині нумізматичної продукції НБУ. Таким чином буде реалізовано 500 монет зі срібла та 10 тис. монет з нейзильберу.

Також монети будуть поступово реалізовуватися і банками-дистриб’юторами (АТ АБ "УКРГАЗБАНК", АТ "АБ "РАДАБАНК", АТ "ТАСКОМБАНК", АТ КБ "ПриватБанк").

Нагадаємо, НБУ викарбував і ввів у обіг пам’ятну монету "Воєнна розвідка України" в переддень професійного свята співробітників спецслужби.

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